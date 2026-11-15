Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Orai Lietuvoje: sulauksime lietaus, o vietomis ir plikledžio

2026-11-15 18:06 / šaltinis: Meteo.lt / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt / Publikavo:
2026-11-15 18:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmadienio naktį lietaus tikimybė maža, dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas naktį pietų, pietryčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s, dieną pietryčių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, Kuršių nerijoje 5–7 laipsniai šilumos, dieną 4–9 laipsniai šilumos.

Lietus, šalnos, ruduo (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (20)

Pirmadienio naktį lietaus tikimybė maža, dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas naktį pietų, pietryčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s, dieną pietryčių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, Kuršių nerijoje 5–7 laipsniai šilumos, dieną 4–9 laipsniai šilumos.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį daug kur palis. Vėjas pietų, pietvakarių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dieną 4–9 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su šlapdriba. Vietomis rūkas, naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį daugiausia pietų, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, pajūryje gūsiai iki 13 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.

REKLAMA

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Hidrologinė situacija

Lapkričio 13 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 9 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Druskininkais ir Minijoje ties Lankupiais – iki 18 cm, Šventojoje ties Šventąja iki – 26 cm, Akmenoje–Danėje ties Klaipėda – iki 32 cm. Žymesnis kritimas, iki 21 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 4–10, ežeruose – 4–9, Kuršių mariose – 5–6, Baltijos jūroje – 8–9 laipsniai šilumos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų