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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

JAV krepšininkas Nigerijoje sulaikytas su beveik 34 kilogramais kanapių

2026-11-16 12:59 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-16 12:59
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Nigerijos teisėsauga sulaikė Jungtinių Amerikos Valstijų krepšininką Da’monte'ą Greene’ą, kurio bagaže Lagoso oro uoste aptiktas itin didelis kiekis narkotinių medžiagų – beveik 34 kilogramai kanapių.

JAV krepšininkas Nigerijoje sulaikytas su beveik 34 kilogramais kanapių

Nigerijos teisėsauga sulaikė Jungtinių Amerikos Valstijų krepšininką Da’monte'ą Greene’ą, kurio bagaže Lagoso oro uoste aptiktas itin didelis kiekis narkotinių medžiagų – beveik 34 kilogramai kanapių.

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Kaip sekmadienį pranešė Nigerijos nacionalinė kovos su narkotikais agentūra, 28-erių metų įžaidėjas iš Džordžijos valstijos buvo sulaikytas trečiadienį, kai atskrido į šalį iš Tailando su persėdimu Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

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Pareigūnų įtarimus sukėlė keistas sportininko elgesys – jis paliko du registruoto bagažo lagaminus ir bandė išeiti iš oro uosto terminalo nešinas tik rankiniu bagažu.

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Patikrinus paliktus lagaminus, ant kurių buvo D.Greene’o vardinės etiketės, viduje rasti 32 paketai vietoje „Loud“ vadinamos kanapių rūšies. Bendras kvaišalų svoris siekė 33,95 kilogramo. Be to, lagaminuose tyrėjai aptiko paslėptą sekimo įrenginį, o atlikus krepšininko mobiliojo telefono ekspertizę paaiškėjo įrodymai, tiesiogiai rodantys, kad jis žinojo apie kontrabandos schemą ir aktyviai joje dalyvavo.

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Pirminės apklausos metu D.Greene’as pareigūnams teigė pastaruoju metu profesionaliai žaidęs Tailande, o į Nigeriją atvykęs siekdamas užmegzti karjerai naudingų ryšių. Viešų komentarų dėl jam pareikštų kaltinimų krepšininkas kol kas nepateikė.

Anksčiau 28-erių metų gynėjas rungtyniavo JAV koledžų bei pusiau profesionaliose lygose, taip pat yra dalyvavęs FIBA 3x3 krepšinio turnyruose. Pastarąsias oficialias rungtynes jis sužaidė rugsėjo pabaigoje Tailande vykusiame „Phuket Elite Cup“ turnyre.

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