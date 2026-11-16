NCAA: Vokietaitis užfiksavo dvigubą dublį, dviženklį taškų skaičių surinko dar septyni lietuviai

Septintąjį reitingą turintys Teksaso universiteto „Longhorns“ (4/0) 75:72 (39:36, 36:36) palaužė Bayloro universiteto „Bears“ (3/1).
Matas Vokietaitis per 33 minutes surinko 14 taškų (6/8 dvitaškių, 2/4 baudų metimų), 10 atkovotų, perimtą ir 4 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką bei 2 pražangas.
Mantui Laurenčikui vietos aikštėje neatsirado.
Pietų Dakotos universiteto „Coyotes“ (2/4) namie 81:57 (37:23, 44:34) nugalėjo žemesnio diviziono Doane'o universiteto „Tigers“.
Vince'as Buzelis per 28 minutes surinko 17 taškų (6/8 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 5/8 baudų metimų), 3 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamulius, 2 rezultatyvius perdavimus bei pražangą.
Kajaus Kublicko sąskaitoje – 22 minutės, 13 taškų (2/2 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 6/8 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas bei 3 pražangos.
Vakarų Mičigano universiteto „Broncos“ (4/1) išvykoje 80:59 (44:38, 36:21) įveikė Pietų Indianos universiteto „Screaming Eagles“ (1/4).
Augustinas Kiudulas puikiai pakilo nuo suolo – 28 minutės, 16 taškų (4/8 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 5/8 baudų metimų), 9 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
Tenesio universiteto Martine „Skyhawks“ (3/2) namie 128:44 (67:16, 61:28) nušlavė žemesnio diviziono Ecclesios universiteto „Royals“.
Arminas Vilkas per 21 minutę surinko 16 taškų (7/8 dvitaškių, 2/2 baudų metimų), 7 atkovotus kamuolius ir klaidą.
Gabrieliaus Bubnio sąskaitoje – 12 minučių, 10 taškų (2/2 dvitaškių, 2/4 tritaškių), 2 atkovotus kamuolius ir rezultatyvų perdavimą.
Nikas Stuknys per 16 minučių surinko 5 taškus (1/3 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 0/1 baudos metimo), 6 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus bei 3 pražangas.
Armandas Bancevičius per 27 minutes fiksavo 7 taškus (1/3 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 3 atkovotus, 2 perimtus ir 2 prarastus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 3 blokus.
Boise'o valstybinio universiteto „Broncos“ (3/1) 75:102 (34:52, 41:50) nusileido 25-ąjį reitingą turintiems Nebraskos universiteto „Cornhuskers“ (4/0).
Dovydas Butka per 29 minutes surinko 13 taškų (6/11 dvitaškių, 1/1 baudos metimo), 7 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą ir 2 pražangas.
Rod Ailando universiteto „Rams“ (5/0) namie 79:72 (27:24, 52:48) nugalėjo Princetono universiteto „Tigers“ (3/2).
Matas Deniušas pasirodė starto penkete ir per 29 minutes surinko 12 taškų (2/3 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 8/9 baudų metimų), 7 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, klaidą ir 4 pražangas.
Nedo Raupelio sąskaitoje – 22 minutės, 6 taškai (2/2 dvitaškių, 2/4 baudų metimų), 5 atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas ir 2 pražangos.
Ajovos valstybinio universiteto „Cyclones“ (3/1) namie 66:45 (32:25, 34:20) nugalėjo Niagaros universiteto „Purple Eagles“ (0/4).
Dominykas Plėta per 20 minučių surinko 8 taškus (3/7 dvitaškių, 2/4 baudų metimų), 10 atkovotų kamuolių ir pražangą.
Dartmuto universiteto „Big Green“ (3/2) išvykoje 75:90 (25:48, 50:42) nusileido Bostono universiteto „Terriers“ (4/1).
Ernas Valauskas pakilęs nuo suolo per 17 minučių surinko 7 taškus (0/2 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 2 atkovotus kamuolius ir klaidą.
Quinnipiaco universiteto „Bobcats“ (2/3) svečiuose 67:72 (39:33, 28:39) nusileido Centrinio Konektikuto universiteto „Blue Devils“ (3/2).
Didžiosios Britanijos jaunimo rinktinėms atstovavęs Nedas Cholevinskas per 6 minutes surinko 3 taškus (1/3 tritaškių), rezultatyvų perdavimą ir klaidą.
Džordžijos valstybinio universiteto „Panthers“ (2/3) namie 78:53 (39:26, 39:27) nugalėjo Norfolko valstybinio universiteto „Spartans“ (2/3).
Jonas Sirtautas aikštėje praleido tik minutę, per kurią niekuo nepasižymėjo.
Bafalo universiteto „Bulls“ (2/2) namie 79:55 (44:31, 35:24) įveikė Canisiuso universiteto „Golden Griffins“ (2/3).
Matas Buteliauskas per 6 minutes surinko 3 taškus (0/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 3/3 baudų metimų) ir 4 atkovotus kamuolius.
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