Memfio klubas svečiuose 136:120 įveikė Vašingtono „Wizards“ krepšininkus, kuriems tai buvo jau aštuntasis pralaimėjimas iš eilės.
2026 metų NBA naujokų biržoje trečiuoju šaukimu pasirinktas C. Boozeris pelnė 29 taškus ir pagerino asmeninį sezono rekordą. Puolėjas pataikė 7 tritaškius iš 13.
Zachas Edey prie pergalės prisidėjo 23 taškais ir 10 atkovotų kamuolių, o Javonas Smallas surinko 12 taškų bei atliko 12 rezultatyvių perdavimų.
„Grizzlies“ laimėjo ketvirtą kartą per pastarąsias penkerias rungtynes ir išlieka nepralaimėjusi išvykose – septynios pergalės per tiek pat susitikimų.
Vašingtono ekipoje rezultatyviausias buvo Anthony Davisas, pelnęs 23 taškus.
Pirmuoju naujokų biržos šaukimu pasirinktas AJ Dybantsa pridėjo 21 tašką ir pakartojo savo sezono rezultatyvumo rekordą.
Po istorinio pasirodymo prieš Hjustono „Rockets“, kai pirmą kartą NBA karjeroje nepelnė nė taško, Trae Youngas šį kartą surinko 13 taškų (3/10 metimų iš žaidimo) ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.
Net 10 rezultatyvių perdavimų gynėjas atliko dar iki ilgosios pertraukos. Jis tapo pirmuoju „Wizards“ žaidėju nuo 2024 metų kovo 10 dienos, kai tai pavyko Tyusui Jonesui, pasiekusiu tokį rezultatą per vieną rungtynių pusę.
Šį sezoną NBA lygoje 10 rezultatyvių perdavimų per vieną rungtynių pusę taip pat buvo atlikęs tik Atlantos „Hawks“ puolėjas Jalenas Johnsonas.
„Wizards“ pirmoje rungtynių pusėje turėjo 12 taškų pranašumą (69:57), tačiau po pertraukos iniciatyvą perėmė svečiai. Trečiąjį kėlinį „Grizzlies“ laimėjo net 42:18 ir galutinai perlaužė rungtynes.
Memfio ekipa pataikė 55,8 proc. metimų iš žaidimo, nors vertėsi be rezultatyviausio komandos žaidėjo Ty Jerome'o, kuris nerungtyniavo dėl dešiniojo klubo skausmų.
Tuo metu „Wizards“ pergalės skonio nejautė nuo lapkričio 2 dienos, kai įveikė Orlando „Magic“ ir sezono pradžioje turėjo keturias pergales bei tris pralaimėjimus.
Nepaisant vasarą sustiprintos sudėties, Vašingtono klubas stringa, o nesėkmių serija kelia klausimų dėl vyriausiojo trenerio Briano Keefe'o ateities.
Kitose rungtynėse „Grizzlies“ išvykoje susitiks su Klivlando „Cavaliers“, o „Wizards“ svečiuosis pas Toronto „Raptors“.
„Wizards“: Anthony Davis 23 (8/14 dvit., 4 atk. kam.), AJ Dybantsa 21 (6/9 dvit., 1/7 trit., 5 atk. kam.), Kyshawnas George 18 (5/7 dvit., 6 atk. kam.), Trae Youngas 13 (2/6 trit., 12 rez. perd.), Bilalas Coulibaly 11 (3/5 dvit., 5 atk. kam.), Khris Middletonas ir Tre Johnsonas (2/5 trit.) po 9, Alexas Sarras 6 (1/5 trit., 4 atk. kam.), Deandre Aytonas 4, Anthony Gillas, Tre Mannas ir Willas Riley po 2.
„Grizzlies“: Cameronas Boozeris 29 (3/8 dvit., 7/13 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd., 5 kld.), Zachas Edey 23 (10/15 dvit., 10 atk. kam.), Cedričius Cowardas 18 (5/6 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam., 6 rez. perd.), Camas Spenceris (3/6 dvit., 1/4 trit., 6 atk. kam., 9 rez. perd.), Olivier-Maxence Prosperis ir Javonas Smallas (6/9 dvit., 5 atk. kam., 12 rez. perd.) po 12, Tayloras Hendricksas 9, Jaylenas Wellsas (4 atk. kam.) ir Jerami Grantas (2/6 trit.) po 8, Quintenas Postas 5.
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