Filadelfijos klubas išvykoje 135:123 įveikė Bruklino „Nets“ krepšininkus, o pagrindiniais pergalės kalviais tapo Joelis Embiidas ir Jaylenas Brownas.
J. Embiidas pelnė 37 taškus ir užfiksavo geriausią asmeninį šio sezono rezultatą. J. Brownas pridėjo 31 tašką ir atkovojo 13 kamuolių. Puolėjas pakartojo savo sezono rezultatyvumo rekordą.
Tyrese'as Maxey taip pat svariai prisidėjo prie pergalės, surinkęs 24 taškus ir atlikęs 9 rezultatyvius perdavimus.
„76ers“ šiame susitikime vertėsi be L. Jameso, kuriam buvo suteiktas poilsis antrosiose per dvi dienas vykusiose rungtynėse.
Įdomu tai, kad Filadelfijos ekipa šį sezoną laimėjo visas ketverias rungtynes, kuriose nežaidė 41-erių veteranas.
J. Embiidas nuo pirmųjų minučių demonstravo puikią formą. Iki ilgosios pertraukos vidurio puolėjas jau buvo pelnęs 24 taškus, o „76ers“ pirmavo 78:59.
Vis dėlto „Nets“ sugebėjo sugrįžti į rungtynes ir ketvirtajame kėlinyje sumažino atsilikimą iki keturių taškų.
Lemiamu metu iniciatyvos ėmėsi J. Embiidas, kuris pelnė šešis Filadelfijos taškus iš eilės, o likus 51 sekundei pataikė svarbų tritaškį ir įtvirtino svečių pergalę.
Nugalėtojams nerimo sukėlė J. Browno sveikatos būklė. Ketvirtajame kėlinyje po susidūrimo su Juliumi Randle'u puolėjui buvo prakirsta galva.
Suteikus medicininę pagalbą, J. Brownas grįžo į aikštę su galvos juosta, tačiau netrukus vėl buvo pakeistas.
Po rungtynių „76ers“ treneris Nickas Nurse'as paaiškino, kad antrą kartą puolėjas aikštę paliko dėl pajusto šlaunies užpakalinės dalies raumenų įsitempimo.
„Nets“ gretose rezultatyviausias buvo J. Randle'as, pelnęs 33 taškus. Michaelas Porteris pridėjo 25, o Nolanas Traore'as surinko 23 taškus ir pakartojo savo karjeros rekordą.
Bruklino klubas patyrė dešimtąjį pralaimėjimą per pirmąsias 13 sezono rungtynių.
Artimiausiame susitikime „76ers“ išvykoje žais su Orlando „Magic“, o „Nets“ namuose priims Čikagos „Bulls“.
„Nets“: Julius Randle 33 (11/16 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam.), Michaelas Porteris 25 (6/10 dvit., 2/5 trit., 6 atk. kam.), Nolanas Traore 23 (5/8 dvit., 2/4 trit., 4 rez. perd.), Egoras Deminas (2/7 trit., 4 rez. perd., 5 kld.) ir Noahas Clowney po 9, Keonas Ellis 8, Day'Ronas Sharpe 6 (3/6 dvit., 9 atk. kam., 5 rez. perd.), Moritzas Wagneris 4 (5 atk. kam.), Danny Wolfas ir Mikelas Brownas (5 rez. perd.) po 3.
„76ers“: Joelas Embiidas 37 (11/18 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Jaylenas Brownas 31 (6/11 dvit., 3/8 trit., 13 atk. kam., 4 rez. perd.), Tyrese Maxey 24 (4/8 trit., 9 rez. perd.), VJ Edgecombe 14 (3/6 dvit., 1/4 trit., 9 atk. kam., 4 rez. perd.), Jabari Walkeris 12 (4/6 dvit., 5 atk. kam.), Anfernee Simonsas 9 (1/4 trit.), Deanas Wade 8 (11 atk. kam.).
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