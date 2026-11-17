Čikagos ekipos gretose rezultatyviausias buvo Normanas Powellas, pelnęs 27 taškus (10/12 dvit.).
Matas Buzelis pralaimėtojų gretose sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes.
Puolėjas per 31 žaidimo minutę įmetė 23 taškus (5/8 dvit., 3/6 trit., 4/4 baud.), sugriebė 3 kamuolius, perėmė kamuolį, blokavo metimą, tačiau pažeidė taisykles 2 kartus ir suklydo 3 sykius.
Nugalėtojų komandoje nesulaikomas buvo Donovanas Mitchellas, pelnęs 39 taškus (14/20 dvit.). Tyrese’as Proctoras pridėjo 17, o Peytonas Watsonas surinko 14.
Lemiamo ketvirčio viduryje Klivlando klubas pirmavo 110:94, tačiau N. Powello ir M. Buzelio vedami „Bulls“ sumažino atsilikimą iki 113:119. Vis dėlto D. Mitchellas pelnė keturis taškus iš eilės ir įtvirtino šeimininkų pergalę.
Taip nutrūko Čikagos dviejų pergalių serija.
„Cavaliers“ dvitaškius metė 64,1 proc. taiklumu (41/64), tačiau suklydo net 21 kartą.
Artimiausias rungtynes „Cavaliers“ lapkričio 19 dieną namuose žais su Memfio „Grizzlies“, o „Bulls“ tą pačią dieną išvykoje susitiks su Bruklino „Nets“.
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 39 (14/20 dvit., 2/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Tyrese Proctoras 17 (4/7 dvit., 2/6 trit., 4 kld.), Peytonas Watsonas 14 (3/5 dvit., 2/5 trit., 4 atk. kam.), Jarrettas Allenas 13 (6/9 dvit., 14 atk. kam., 4 kld.), Meleekas Thomas 10 (3/6 dvit., 1/7 trit., 6 atk. kam.), Jamesas Hardenas (2/6 trit., 4 atk. kam., 10 rez. perd.), Mario Hezonja (4 atk. kam.) ir Thomas Bryantas (4/4 dvit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) po 9, Norchadas Omieris 4 (6 atk. kam.), Craigas Porteris 2.
„Bulls“: Normanas Powellas 27 (10/12 dvit., 0/6 trit., 6 rez. perd., 4 kld.), Matas Buzelis 23 (5/8 dvit., 3/6 trit.), Jalenas Smithas 17 (3/6 trit., 11 atk. kam.), Tre Jonesas 16 (6/8 dvit., 4 per. kam., 6 rez. perd.), Isaac Okoro 13 (2/5 dvit., 3/7 trit., 6 atk. kam., 4 per. kam.), Nicas Claxtonas 8 (3/6 dvit.), Buddy Hieldas 6 (2/7 trit., 4 atk. kam.), Joshas Giddey 4 (1/4 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd., 6 kld.), Noa Essengue 1.
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