Majamio klubas namuose 128:110 užtikrintai įveikė Hjustono „Rockets“ krepšininkus ir nutraukė jų keturių pergalių seriją.
G. Antetokounmpo pelnė 20 taškų, atkovojo 13 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Andrew Wigginsas ir Klay Thompsonas pridėjo po 17 taškų, Davionas Mitchellas surinko 16 taškų bei 10 rezultatyvių perdavimų, o Bobby Portisas taip pat pelnė 16 taškų.
K. Thompsonas pataikė 5 tritaškius ir dar labiau priartėjo prie trečiosios vietos NBA istorijoje pagal pataikytus tolimus metimus.Per savo karjerą snaiperis jau yra realizavęs 2952 tritaškius. Iki trečioje vietoje esančio Ray Alleno (2973) jam trūksta vos 21 tolimo metimo.
„Rockets“ gretose rezultatyviausiai žaidė Alperenas Šengūnas, pelnęs 23 taškus. Kevinas Durantas pridėjo 22 taškus.
K. Durantas taip pat artėja prie dar vieno istorinio pasiekimo. Per NBA karjerą jis jau yra pelnęs 32 917 taškų ir iki 33 tūkst. ribos jam trūksta vos 83 taškų.
Iki šiol šią ribą NBA istorijoje yra pasiekę tik keturi krepšininkai: LeBronas Jamesas, Kareemas Abdul-Jabbaras, Karlas Malone'as ir Kobe Bryantas.
„Heat“ rungtynėse nė karto neatsiliko. Hjustono ekipa pradėjo susitikimą pataikydama vos vieną metimą iš pirmųjų devynių ir per beveik šešias minutes surinko tik 2 taškus.
Majamio klubas išlaikė iniciatyvą iki finalinės sirenos, nors antroje rungtynių pusėje dėl dešiniojo klubo sąnario srities problemų nebegalėjo žaisti Bamas Adebayo.
„Heat“ po keturių pralaimėjimų sezono pradžioje per pastarąsias dešimt rungtynių iškovojo aštuonias pergales.
Tuo metu „Rockets“ patyrė pirmąjį šio sezono pralaimėjimą Rytų konferencijos komandai.
Artimiausiose rungtynėse Majamio ekipa namuose priims Milvokio „Bucks“. Tai bus pirmoji G. Antetokounmpo akistata su buvusia komanda po persikėlimo į „Heat“.
Hjustono klubas kitame susitikime išvykoje žais su Indianos „Pacers“.
„Heat“: Giannis Antetokounmpo 20 (8/10 dvit., 13 atk. kam., 6 rez. perd.), Klay Thompsonas (5/8 trit.) ir Andrew Wigginsas (3/6 trit., 5 atk. kam.) po 17, Davionas Mitchellas (6/9 dvit., 1/6 trit., 4 per. kam., 10 rez. perd.) ir Bobby Portis (5/8 dvit., 2/6 trit., 6 atk. kam.) po 16, Myronas Gardneris (4/5 trit.) ir Ryanas Conwellas (1/7 trit.) po 14, Simone Fontecchio 10 (2/8 trit., 6 atk. kam.), Bamas Adebayo 4.
„Rockets“: Alperenas Šengunas 23 (7/10 dvit., 7 atk. kam.), Kevinas Durantas 22 (6/13 dvit., 2/6 trit.), Jabari Smithas 12 (3/8 dvit., 1/4 trit., 10 atk. kam.), Isaiahas Crawfordas 11 (10 atk. kam.), Fredas VanVleetas 8 (1/5 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Tari Easonas (0/4 trit., 7 atk. kam.) ir Bruce Thorntonas po 7, Oscaras Tshiebwe (3/5 dvit., 6 atk. kam.) ir Bogdanas Bogdanovičius (2/7 trit.) po 6, Reedas Sheppardas 5 (1/5 trit.), Jae'Seanas Tate 3.
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