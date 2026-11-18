Nugalėtojų gretose įspūdingą pasirodymą surengė Quentinas Grimesas, pelnęs net 47 taškus ir pataikęs 10 tritaškių iš 14. Jis sužaidė geriausias savo karjeros rungtynes.
Luka Dončičius pridėjo 36 taškus (5/16 trit.), o Collinas Sextonas surinko 10.
„Hornets“ komandoje rezultatyviausias buvo Brandonas Milleris, pelnęs 28 taškus. Nazas Reidas surinko dvigubą dublį – 23 taškus ir 11 atkovotų kamuolių, o Coby White'as pridėjo 19 taškų.
Po trijų kėlinių Šarlotės ekipa pirmavo 94:81, tačiau „Lakers“ panaikino 13 taškų deficitą. Likus 12 sekundžių svečiai dar pirmavo 111:108, bet Q. Grimesas pataikė tritaškį ir išplėšė pratęsimą – 111:111.
https://x.com/TheHoopCentral/status/2122943252399874305
Papildomo laiko metu „Lakers“ perėmė iniciatyvą, o Q. Grimesas paskutinėmis sekundėmis realizavo abi baudas ir padėjo įtvirtinti pergalę.
Šarlotės komanda rungtynėse suklydo 20 kartų, nors dvitaškius metė net 66,7 proc. taiklumu (22/33).
Los Andželo komandai nepadėjo Austinas Reavesas ir Walkeris Kessleris, o „Hornets“ žaidė be Kono Knueppelio.
„Lakers“: Quentinas Grimesas 47 (6/10 dvit., 10/14 trit., 6 atk. kam.), Luka Dončičius 36 (8/18 dvit., 5/16 trit., 6 atk. kam., 7 rez. perd., 5 kld.), Collinas Sextonas 10 (2/5 dvit., 1/7 trit., 4 atk. kam.), Matisse Thybulle 7 (2/6 trit., 6 atk. kam.), Kevonas Looney (8 atk. kam.), Jake LaRavia (5 atk. kam.) ir Jarredas Vanderbiltas (7 atk. kam.) po 4, Sandro Mamukelashvili (0/4 trit.) ir Carsonas Cooperis (4 atk. kam.) po 3.
„Hornets“: Brandonas Milleris 28 (5/7 dvit., 5/12 trit., 4 rez. perd., 5 kld.), Nazas Reidas 23 (4/8 dvit., 4/10 trit., 11 atk. kam., 4 rez. perd.), Coby White 19 (4/6 dvit., 2/6 trit., 4 rez. perd., 4 kld.), Royce O'Neale 13 (4/9 trit., 4 atk. kam.), Grantas Williamsas 12 (3/5 dvit., 2/9 trit., 4 atk. kam.), Ryanas Kalkbrenneris 6, Moussa Diabate (16 atk. kam.) ir Christianas Andersonas (1/5 trit., 4 rez. perd.) po 5, Sionas Jamesas 3 (6 atk. kam., 4 rez. perd.).
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