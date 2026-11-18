Abu Dabio teismų departamento duomenimis, iš pradžių visiems aštuoniems kaltinamiesiems, tarp kurių buvo šeši U. Nurmagomedovo komandos nariai, buvo skirta po šešis mėnesius kalėjimo. Vis dėlto antradienį paskelbtas naujas sprendimas pakeitė bausmes. Dabar kiekvienas iš aštuonių asmenų turės sumokėti po 150 tūkst. Jungtinių Arabų Emyratų dirhamų (apie 40,8 tūkst. JAV dolerių) baudą.
Bausmės sušvelnintos šalims susitaikius, abipusiai atsiėmus ieškinius ir nukentėjusiajam kreipusis į Abu Dabio valdžią su prašymu paleisti nuteistuosius.
Incidentas įvyko lapkričio 11 dieną „Yas Hilton“ viešbučio vestibiulyje, likus nedaug laiko iki debiutinio RAF turnyro Abu Dabyje. Vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip PFL lengvojo svorio kategorijos čempionas U. Nurmagomedovas priėjo prie M. Dvališvilio iš nugaros ir sudavė jam antausį. Tai sukėlė masines muštynes, į kurias įsitraukė abiejų kovotojų komandų nariai.
Iš pradžių buvo sulaikytas ir pats M. Dvališvilis, tačiau vėliau jis buvo paleistas. Be to, kartvelas šeštadienį viešai ragino paleisti U. Nurmagomedovą.
Šių kovotojų konfliktas tęsiasi jau kurį laiką. Nesutarimai įsiplieskė po to, kai 2025 metų sausį M. Dvališvilis įveikė U. Nurmagomedovo vyresnįjį brolį Umarą ir apgynė UFC čempiono titulą. Dar vienas abiejų komandų susidūrimas įvyko liepą vykusiame RAF turnyre Sakartvele. Po pastarojo incidento UFC prezidentas Dana White'as sukritikavo RAF organizaciją ir pareiškė, kad tokios situacijos kartojasi pernelyg dažnai.
RAF įkūrėjas Chadas Bronsteinas pripažino, kad organizacija apgailestauja dėl įvykio, tačiau nesutiko, jog panašūs incidentai tampa įprastu reiškiniu.
„Ar anksčiau tarp jų buvo dramų? Taip. Ar tikėjausi, kad kažkas panašaus nutiks Abu Dabyje? Ne. Galima tikėtis, kad spaudos konferencijose bus apsikeista replikomis, bet nemaniau, kad tai persikels į viešbučio vestibiulį“, – ESPN sakė C. Bronsteinas.
Jis taip pat patikino, kad incidentas nepaveikė RAF ir Abu Dabio regiono bendradarbiavimo. Organizacija jau yra sudariusi penkerių metų sutartį, o praėjusį šeštadienį vykęs turnyras „Etihad“ arenoje buvo visiškai išparduotas.
Tuo metu M. Dvališvilis jau sulaukė naujo iššūkio. Pirmadienį RAF paskelbė, kad kartvelas gruodžio 19 dieną dalyvaus pirmajame organizacijos renginyje Niujorko metropolinėje zonoje, kuris vyks Long Ailande esančioje „Nassau Coliseum“ arenoje. Jame jis susitiks su buvusiu profesionaliu Nyderlandų futbolininku Kenzo Biyongu.
21-erių M. Dvališvilio komandos draugas Saba Lazišvilis, kuris po muštynių sulaukė didžiulio dėmesio socialiniuose tinkluose, taip pat kovos RAF turnyre. Gruodžio 19 dieną jis susitiks su Sergio Garcios ir Cody Garbrandto dvikovos nugalėtoju. Ši pora susikaus lapkričio 28 dieną Čikagoje vyksiančiame „RAF 15“ turnyre.
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