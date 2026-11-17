„100 procentų“, – užtikrintai atsakė R. Krilavičius.
„Taip“, – jam pritarė R. Avlasevičius.
D. Dirkstys paskutinį kartą ringe pasirodė „UTMA 19“ turnyre, kuriame susitiko su Sergejumi Maslobojevu. Pirmasis raundas buvo atkaklus, tačiau antrajame D. Dirkstys pajuto rankos skausmą ir išėjo iš ringo. Netrukus po to jis paskelbė apie karjeros pabaigą.
Vis dėlto R. Krilavičius mano, kad D. Dirkstį dar bus galima išvysti ringe. Maža to, jis norėtų išvysti revanšinę kovą su S. Maslobojevu, tačiau šį kartą siūlytų numatyti griežtas finansines sankcijas už pasitraukimą iš kovos.
„Geriausias kitas oponentas Maslobojevui? Dirkstys, bet iš karto su didelėmis baudomis, kad nebūtų nesąmonių. Pirmą kartą jis ten 100 milijonų procentų viską buvo suplanavęs ir tegul nepasakoja. Pažiūrėkite, kiek žmonių per pastaruosius du turnyrus patyrė kaulų lūžius – tam pačiam Jemeljanovui, Karosui, kiek ten lūžių buvo, bet jie visi „atkovojo“. O čia... Taip viską suvaidinti... Net susinervinau“, – savo nuomonę išsakė R. Krilavičius.
Tinklalaidėje taip pat buvo aptarti ir kitų UTMA kovotojų galimi varžovai. Abu pašnekovai sutiko, kad Ignui Pauliukevičiui tinkamiausias kitas oponentas būtų Mantas Rimdeika.
Kalbėdamas apie labiausiai pervertintus organizacijos kovotojus, R. Krilavičius išskyrė Oskarą Buinicką.
„Man susidaro įspūdis, kad organizacija kažkaip labai myli Buinicką. O labiausiai neįvertintas? Sakyčiau, kad Balsys“, – pridūrė jis.
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