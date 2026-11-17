Apie galimą revanšą K. Harrison užsiminė dar prieš „UFC 334“ turnyrą Niujorke. Prieš kovą vykusioje spaudos konferencijoje amerikietė pareiškė esanti įsitikinusi savo pergale ir pasiūlė A. Nunes iškart susitarti dėl antrojo susitikimo.
„Jaučiu, kad šeštadienio vakarą įrodysiu, jog esu čempionė, o tuomet automatiškai suteiksiu jai revanšą iki 145 svarų (65,8 kg) svorio kategorijoje, kad galėčiau iš jos atimti ir kitą čempionės diržą“, – tuomet kalbėjo K. Harrison.
Amerikietė savo prognozę išpildė – „UFC 334“ turnyro antroje pagal svarbą kovoje ketvirtajame raunde atlikusi smaugimo veiksmą privertė pasiduoti A. Nunes ir tapo UFC čempione 135 svarų (61,2 kg) kategorijoje.
Pirmadienį į pasiūlymą atsakė ir brazilė. Savo „instagram“ istorijoje, kurią vėliau persidalijo ir platformoje „X“, ji pažymėjo UFC vadovą Daną White'ą bei K. Harrison ir parašė trumpą žinutę: „Revanšas svorio kategorijoje iki 145 svarų. Sutinku.“
Po pastarosios pergalės K. Harrison taip pat pripažino, kad svarsto apie karjeros pabaigą.
„Grįžusi namo turėsiu priimti nemažai svarbių sprendimų. Kiekvieną kartą, kai tenka numesti tiek svorio, sau sakau, kad tai darau paskutinį kartą. Pažiūrėsime, kaip bus“, – kalbėjo amerikietė.
K. Harrison UFC organizacijoje kol kas laimėjo visas keturias savo kovas. Per visą profesionalės karjerą ji patyrė vos vieną pralaimėjimą – 2022 metais nusileido Larissai Pacheco PFL organizacijoje.
Paklausta, ar ją domintų kitos kovos, išskyrus revanšą su A. Nunes, amerikietė paminėjo ir buvusią UFC žvaigždę Rondą Rousey.
„Jeigu Ronda norėtų ateiti ir išbandyti savo jėgas, būtų smagu. Lengvi pinigai“, – šmaikštavo K. Harrison.
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