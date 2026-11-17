Nemuno saloje lankosi stringantis Miuncheno „Bayern“ (3/8) su Roku Jokubaičiu.
Ketvirtadienį 26-ąjį gimtadienį švęsiantis gynėjas šį sezoną per 19 minučių renka 8,7 taško (52 procentai tritaškių), 0,7 atkovoto kamuolio, 3,6 rezultatyvaus perdavimo ir 9,3 naudingumo balo.
Buvęs žalgirietis dėl traumų Kaune nežaidė beveik trejus metus – 2023-ųjų gruodį gimtinėje jis lankėsi dar atstovaudamas Barselonos „Barcelona“.
„Bayern“ šį sezoną pavojingesnis išvykose (3/4) nei savo arenoje (0/4).
Tomas Masiulis šiam mačui pakoregavo pastaruoju metu įprastą dvyliktuką, vietoje Maodo Lo registruodamas Dovydą Giedraitį.
Rungtynės 20.00 val. startuos „Žalgirio“ arenoje.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.