16-metis Danielius Jasikevičius šį sezoną RKL pirmenybėse sužaidė 7 rungtynes, per kurias vidutiniškai pelnė po 13,3 taško, atkovojo po 3,4 kamuolio, atliko po 5,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 14,3 naudingumo balo.
Kitas jaunasis gynėjas, 16-metis Vytis Šliogeris, šį sezoną RKL čempionate sužaidė 5 susitikimus. Per juos 181 cm ūgio krepšininkas vidutiniškai pelnė po 10,4 taško, atkovojo po 2 kamuolius, atliko po 5,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 11,2 naudingumo balo.
Prie komandos prisijungs ir 17-metis Einartas Survila. 203 cm ūgio vidurio puolėjas per 7 rungtynes vidutiniškai pelnė po 4,7 taško, atkovojo po 4,6 kamuolio, atliko po 1 rezultatyvų perdavimą ir rinko po 8,7 naudingumo balo.
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