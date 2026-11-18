Antradienio rytą IIHF svetainėje apsilankę vartotojai išvydo švenčiančių Rusijos ledo ritulininkų nuotrauką ir užrašą „Bijote žaisti prieš Rusiją?“. Papildomame pranešime buvo teigiama: „Jūs uždraudėte žaisti vienintelei komandai, kurios negalite įveikti“.
Netrukus federacijos svetainė buvo išjungta. Joje pasirodė pranešimas apie laikinai vykdomus techninės priežiūros darbus. IIHF griežtai pasmerkė kibernetinę ataką ir pranešė pradėjusi aiškintis jos aplinkybes.
„Tarptautinė ledo ritulio federacija tapo kibernetinės atakos taikiniu. Griežtai smerkiame tokius veiksmus ir imamės visų būtinų priemonių, kad nustatytume atakos šaltinį bei atkurtume savo sistemas. Mūsų platformos vėl veiks, kai būsime įsitikinę, kad jos yra saugios. IIHF ir toliau įsipareigoja saugoti savo organizacijos vientisumą ir mūsų sporto šaką“, – teigiama federacijos pranešime.
The IIHF website was hacked by pro-Russian hackers, adding a picture with the caption, “Scared to face Russia? You banned the only team you can’t beat.” Russia has only won a single IIHF World Junior Hockey Championship since 2004. #IIHF https://t.co/MzdYO9nCXu— Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) November 17, 2026
Į incidentą sureagavo ir Rusijos ledo ritulio federacija (RIHF). Ji taip pat pasmerkė neteisėtus veiksmus ir pabrėžė, kad nepritaria informacinių sistemų trikdymui.
„Rusijos ledo ritulio federacija tokius veiksmus vertina neigiamai ir mano, kad neteisėtų metodų naudojimas sportinei ar visuomeninei pozicijai išreikšti yra nepriimtinas. RIHF nepritaria kišimuisi į informacinius išteklius ar bet kokiems veiksmams, neatitinkantiems teisės aktų“, – rašoma federacijos pareiškime.
Rusijos federacija taip pat pažymėjo, kad ir toliau sieks sugrąžinti savo šalies ledo ritulininkus į tarptautines varžybas, tačiau tai ketina daryti tik teisėtomis priemonėmis, bendradarbiaudama su sporto organizacijomis ir pasitelkdama tarptautiniuose reglamentuose numatytus mechanizmus.
Pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionatas vyks Kanados Albertos provincijoje gruodžio 26 – sausio 5 dienomis.
Rusijos rinktinės ir klubai iš IIHF organizuojamų varžybų buvo pašalinti po 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą. Nors spalį Sporto arbitražo teismas (CAS) panaikino draudimą, Rusijos sugrįžimui pasipriešino turnyro šeimininkai. Kanada pareiškė neleisianti Rusijos sportininkams atvykti į šalį, o šešių Europos valstybių ledo ritulio federacijos paskelbė nežaisiančios su Rusijos rinktine. Dėl to jos diskvalifikacija liko galioti. Bendrame pareiškime Kanados ministras pirmininkas Markas Carney ir kiti šalies pareigūnai pabrėžė, kad Kanados pozicija nepasikeitė, nes nepasikeitė ir Rusijos veiksmai.
„Kol Rusija tęsia agresijos karą prieš Ukrainą, padedama Baltarusijos, nei Rusija, nei Baltarusija neturėtų būti oficialiai atstovaujamos tarptautiniame sporte“, – teigiama pareiškime.
Sekmadienį IIHF savo svetainėje paskelbė oficialų pranešimą, kuriame patvirtino, kad pagal Kanados teisės aktus Rusijos delegacijai nebus leista dalyvauti varžybose.
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