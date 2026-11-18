Vienetų varžybų starte 22-ejų lietuvė 6:2, 6:2 nepaliko vilčių Theadorai Rabman iš Šiaurės Karolinos universiteto. Šešioliktfinalyje P. Paukštytės lauks Pietų Karolinos universiteto studentė Kaitlyn Carnicella.
Dvejetuose lietuvė žais kartu su Bella Payne. Jos pirmajame rate bandys nugalėti Emmą Ghirardato ir Diyą Challą.
P. Paukštytė pernai WTA vienetų reitinge buvo pakilusi iki 622-os vietos, o WTA dvejetų reitinge rikiavosi 466-a.
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