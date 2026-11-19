Čikagos ekipa išvykoje 137:107 (37:21, 39:30, 31:19, 30:37) nepaliko vilčių Bruklino „Nets“ krepšininkams ir pasiekė savo sezono rezultatyvumo rekordą.
M. Buzelis nugalėtojų gretose buvo rezultatyviausias.
Jis per 30 žaidimo minučių surinko 25 taškus (4/7 dvit., 5/9 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, tačiau pažeidė taisykles 3 kartus bei padarė 2 klaidas.
Puolėjas dar pasižymėjo nuostabiu dėjimu.
https://x.com/chsn_bulls/status/2123239789554024916
Joshas Giddey buvo arti trigubo dublio – surinko 18 taškų, atkovojo 14 kamuolių ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
Normanas Powellas pridėjo 17 taškų, o prieš buvusią komandą žaidęs Nicas Claxtonas – 14.
„Bulls“ dominavo nuo pirmojo kėlinio pabaigos. Likus trims minutėms iki jo pabaigos Čikagos klubas pirmavo vos trimis taškais, tačiau tuomet surengė spurtą 13:0 ir atitrūko 37:21.
Antrajame ketvirtyje svečiai pataikė 7 tritaškius iš 11, o po M. Buzelio tolimo metimo jų persvara išaugo iki 33 taškų – 77:44.
Iki ilgosios pertraukos „Bulls“ pataikė net 15 tritaškių ir pagerino klubo rekordą pagal per pirmąją rungtynių pusę realizuotus tolimus metimus. Per visą susitikimą Čikagos krepšininkai pataikė 21 tritaškį.
„Nets“ po pertraukos nesugebėjo priartėti mažesniu nei 20 taškų skirtumu, o trečiajame kėlinyje „Bulls“ pranašumas buvo išaugęs net iki 37 taškų.
Visi penki Čikagos starto penketo žaidėjai dar pirmoje rungtynių pusėje buvo surinkę dviženklį taškų skaičių, o iš viso bent 10 taškų pelnė net aštuoni „Bulls“ krepšininkai.
Bruklino komandoje išsiskyrė Egoras Deminas, pelnęs 22 taškus. Julius Randle’as pridėjo 17, o Michaelas Porteris pataikė vos vieną metimą iš septynių ir surinko 5 taškus.
„Bulls“ laimėjo trečią kartą per pastarąsias ketverias rungtynes, nors prieš tai buvo patyrusi aštuonis pralaimėjimus iš eilės.
Čikagos klubas taip pat nutraukė šešių nesėkmių seriją Brukline, kur paskutinį kartą buvo triumfavęs 2022 metų lapkričio 1 dieną.
Artimiausiose rungtynėse „Bulls“ namuose susitiks su Vašingtono „Wizards“, o „Nets“ priims Orlando „Magic“.
„Nets“: Egoras Deminas 22 (6/10 dvit., 3/12 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Julius Randle 17 (2/5 dvit., 3/5 trit., 4 rez. perd.), Mikelas Brownas 15 (2/6 trit., 4 rez. perd., 5 kld.), Nolanas Traore 13 (5/6 dvit., 4 rez. perd.), Moritzas Wagneris 11, Noahas Clowney 7 (1/4 trit.), Day'Ronas Sharpe (5 atk. kam.) ir Danny Wolfas (6 atk. kam.) po 6, Michaelas Porteris 5 (1/5 trit.), Keonas Ellis 3, Chaney Johnsonas 2.
„Bulls“: Matas Buzelis 25 (4/7 dvit., 5/9 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Joshas Giddey 18 (7/8 dvit., 1/4 trit., 14 atk. kam., 9 rez. perd., 4 kld.), Normanas Powellas 17 (1/7 dvit., 5/9 trit., 5 rez. perd.), Jalenas Smithas (4/6 dvit., 2/5 trit., 6 atk. kam.) ir Nicas Claxtonas (6/7 dvit., 4 atk. kam.) po 14, Isaac Okoro 12 (4/6 trit., 4 rez. perd.), Buddy Hieldas 11 (3/6 trit.), Tre Jonesas 10 (5/5 dvit., 6 rez. perd.), Noa Essengue 5, Leonardas Milleris 4, Zachas Collinsas 3, Patrickas Williamsas ir Dailynas Swainas po 2.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.