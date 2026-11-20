Pablo Laso auklėtiniai namie 107:81 (25:17, 29:24, 31:25, 22:15) sutriuškino Vilerbano ASVEL (4/9).
ASVEL susidūrė su ankstyvomis problemomis – Tremontas Watersas trikdančią pražangą užsidirbo nesužaidus nė minutės. Į dviženklį deficitą svečiai krito net neįpusėjus pirmam kėliniui – 5:15.
Vėliau „Anadolu Efes“ kontroliavo situaciją, o T.Watersas buvo arti išvarymo – jis grubiai stabdė Matthew Strazelį ir šis epizodas buvo peržiūrimas dėl nuobaudos sugriežtinimo, bet amerikietis išsisuko su asmenine pražanga.
Lemiamoje atkarpoje skirtumas tarp komandų netruko perkopti 20 taškų ribą, o šimtąjį šeimininkų tašką Santi Yusta pelnė dar likus žaisti pustrečios minutės (100:77).
Rungtynių MVP tapo M.Strazelis – 23 minutės, 20 taškų (2/2 dvitaškių, 4/6 tritaškių, 4/4 baudų metimų), atkovotas ir 2 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 25 naudingumo balai.
Vienu iš ryškiausių ASVEL atstovų buvo vos prieš savaitę 20-ąjį gimtadienį atšventęs Marcas-Owenas Fodzo Dada, surinkęs 16 taškų ir 5 rezultatyvius perdavimus.
ASVEL kovą dėl kamuolių pralaimėjo net 22:38, Eurolygoje patyrė ketvirtąjį pralaimėjimą paeiliui, o dvigubą savaitę buvo triuškinami – antradienį prancūzai 81:115 nusileido Stambulo „Fenerbahče“ (8/5).
Iki Pasaulio taurės atrankos „lango“ Vilerbano klubas namie dar priims Milano „Armani Olimpia“ (3/10), „Anadolu Efes“ aplankys Vitorijos „Baskonia“ (1/12).
„Anadolu Efes“: Jordanas Loydas (5/9 tritaškių) ir Matthew Strazelis (4/6 tritaškių, 6 rez. perd.) po 20, Cameronas Payne'as 15 (1/6 tritaškių, 8 rez. perd., 3 klaidos), Santi Yusta 14 (4/4 dvitaškių), Dario Šaričius 12 (7 atk. kam.), Kai'us Jonesas 10 (5/5 dvitaškių, 7 atk. kam., 2 blokai), Ercanas Osmani 8 (4 klaidos).
ASVEL: Nate'as Sestina (4/4 tritaškių) ir Marcas-Owenas Fodzo Dada (5 rez. perd.) po 16, Patty Millsas 15 (3/6 tritaškių), Jae'as Crowderis 9 (3/10 metimų).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.