„Mūsų laukia penkių dienų maratonas ir kiekvienoje kategorijoje dabar jaučiasi įtampa –daug titulų kabo ant klaustuko. Mūsų titulas taip pat, nors ir esame lyderiai, bet įtampos nuo to ne mažiau, o gal ir daugiau, nes lūkesčiai dideli. Dabar svarbu susikaupti, gerai pailsėti prieš startą ir atiduoti visą save per ateinančias dienas“, – kalbėjo Abu Dabyje starto laukiantis A. Kanopkinas.
Jau sekmadienį dalyviai startuos prologe, o pirmadienį lauks pirmasis, 226 kilometrų, greičio ruožas. Viso sportininkams per penkias lenktynių dienas teks įveikti apie 1931 kilometrus, iš kurių 1326 – greičio ruožai. Organizatoriai teigia, kad 44 % trasų sudarys smėlis ir 23 % kopos, tad net du trečdaliai trasos bus reljefas, kuriame A. Kanopkinas paprastai jaučiasi užtikrintai.
Prieš startą „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotas turi 63 čempionato taškus, o artimiausias jo varžovas Leonardo Martinezas – 40. Nors skirtumas didelis, norint pelnyti čempionų titulą komandai labai svarbu išlaikyti aukštą tempą ir finišavus pelnyti įskaitinių taškų.
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