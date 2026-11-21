Savo puolimą „Neptūnas“ ėmė kurti nuo mačo pradžios (9:0), o pirmuosius taškus jonaviečiams Timas Lambrechtas pelnė tik prabėgus 2 minutėms. Dovis Bičkauskis ir Nickas Johnsonas skirtumą tirpdė (8:14), bet neilgam. „Neptūnas“ jautėsi užtikrintai ir jau po pirmo kėlinio praktiškai triuškino svečius – 19:38.
Situacija praktiškai nekito kurį laiką, nes „Neptūnas“ laikė iniciatyvą savo rankose – 48:28. Matas Repšys bei legionieriai bandė truktelėti priekin „Hipocredit“, dar du taškus pridėjo ir Donatas Sabeckis, tad ekipas skyrė tik 10 taškų – 42:52. Tokiu skirtumu baigėsi pirmoji mačo dalis.
Nors jonaviečiai ir nepaleido varžovų atitrūkti labiau, Henri Drellas ir Mindaugas Girdžiūnas rinko svarbius taškus „Neptūnui“ – 69:53. Vis pasitaikydavo epizodų, kuomet „Hipocredit“ deficitas tirpo iki dešimties, bet kontrolės iš rankų Gedimino Petrausko kariauna nepaleido – 82:67.
T.Lambrechtas ir Ericas Gainesas bandė išsaugoti intrigą gyvą – 73:84. Vis tik po tritaškį paleido Kristupas Žemaitis ir Yannickas Franke, o spurtą „Neptūnas“ tęsė toliau – 99:75. Liko dar beveik pusė kėlinio, bet pergalės iš rankų šeimininkai nepaleido.
Klaipėdiečius labiausiai į priekį traukė H.Drellas, kurio sąskaitoje – 20 taškų.
N.Johnsonas jonaviečiams pridėjo 22 taškus, atliko 6 perdavimus bei rinko 30 naudingumo balų.
„Neptūnas“: Henri Drellas 20, Yannickas Franke 14, Mindaugas Girdžiūnas 13, Kristupas Žemaitis 12 (5 atk. kam., 6 rez. perd.), Elvaras Fridrikssonas 11.
„Hipocredit“: Nickas Johnsonas 22 (6 rez. perd.), Ericas Gainesas 17, Timas Lambrechtas 14 (7 atk. kam.), Damoni Harrisonas 13, Matas Repšys 11
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