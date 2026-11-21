TPS (20 tšk.) užima 6-ą vietą tarp 8 ekipų.
Baltijos lygoje (OHL) „Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) be Edvardo Palijaus namie 3:5 pralaimėjo trijų lietuvių atstovaujamai Liepojos „HK Liepajai“ (Latvija). Nugalėtojų gretose Šarūnas Baltrūnas atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą atakavo vartus, Ignas Kaupaitis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu bei laimėjo 4 iš 8 ritulio išmetimų, o Simonas Valivonis nežaidė.
Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) su Luku Žukausku 5:3 įveikė Talino „HC Panter“ (Estija). Lietuvis laimėjo 2 iš 2 ritulio išmetimų.
„Capitals“ (26 tšk.) pirmauja lygoje, „HK Liepaja“ (22) užima 3-ią vietą, o „Rigas HS/Dinaburga“ (10) – 6-ą tarp 9 komandų.
Norvegijos antroje lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ komanda svečiuose net 11:1 sutriuškino „Ski Elite“ klubą. Lietuvis įmušė 3 įvarčius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir gavo 2 baudos min. P. Gintautas buvo išrinktas geriausiu rungtynių žaidėju „Comet“ gretose.
„Comet“ (47 tšk.) lyderiauja 8 klubų pirmenybėse.
Švedijos trečioje lygoje „Kiruna IF“ su Arturu Seniutu savo arenoje 0:1 pralaimėjo prieš „IF Sundsvall Hockey“. Lietuvis gavo 4 baudos min.
„Kiruna IF“ (19 tšk.) Šiaurės konferencijoje rikiuojasi 13-a tarp 19 ekipų.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Fargo Force“ su Dovydu Jukna išvykoje 4:0 įveikė Omahos „Lancers“. Lietuvis nepasižymėjo.
Mato Janulio atstovaujama „Cedar Rapids RoughRiders“ ekipa namie 2:4 neatsilaikė prieš „Sioux City Musketeers“. Lietuvis vieninteliu atliktu smūgiu pelnė įvartį bei gavo 2 baudos min.
„Fargo Force“ (28 tšk.) pirmauja Vakarų konferencijoje, o „Cedar Rapids RoughRiders“ (28) – Rytų. Abiejose konferencijose žaidžia po 8 komandas.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko 2:0 išsivežė pergalę iš „Farjestad BK“ teritorijos.
„Rogle BK“ (38 tšk.) Pietų konferencijoje žengia 6-a tarp 12 ekipų.
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