Incidentas įvyko naktį iš šeštadienio į sekmadienį, lapkričio 21–22 dienomis, futbolininko namuose Orževalio miestelyje. Kaip pranešė leidinys „Le Parisien“, keli asmenys pateko į D. Doue namo kiemą, tačiau pastebėję, kad viduje yra žmonių, pasišalino. Tuo metu futbolininkas dar buvo išvykęs su komanda į Nicą, o grįžęs namuose rado policijos pareigūnus.
Prancūzijos naujienų agentūros AFP duomenimis, iš viso įtariami keturi asmenys. Vienas jų prie futbolininko namų pasirodė dar apie 21.15 val., kartu su dviem kitais asmenimis, ir mėgino fotografuoti teritoriją. Praėjus kiek daugiau nei valandai, keturi asmenys perlipę tvorą pateko į valdą, tačiau juos išgąsdino namuose buvusi žaidėjo partnerė. Įsibrovėliai pasišalino per galinę teritorijos dalį. Nebuvo užfiksuota nei įsilaužimo į namą, nei turto sugadinimo.
Po incidento PSG sustiprino futbolininko namų apsaugą. Pranešama, kad prie nuosavybės įrengta papildoma stebėjimo sistema ir sustiprinta teritorijos priežiūra, siekiant užkirsti kelią galimiems pakartotiniams įsibrovimams.
Šis įvykis D. Doué laukė po itin skaudaus smūgio aikštėje. Rungtynėse su „Nice“ jis patyrė dešiniojo kelio priekinio kryžminio raiščio plyšimą. PSG patvirtino, kad futbolininkui prireiks operacijos, o į aikštę jis negalės grįžti dar ilgą laiką.
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