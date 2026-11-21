Mohamedas Amoura rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė „Nice“ ekipą į priekį 1:0.
Senny Mayulu sužaidus pusvalandį sėkmingai realizavo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išlygino rezultatą 1:1.
Desire Doue vos po keleto minučių greitos atakos metu tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir persvėrė rezultatą PSG naudai 2:1.
Ferranas Torresas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padidino svečių ekipos pranašumą 3:1.
Ali Abdi per pridėtą rungtynių laiką pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 2:3, tačiau per likusį laiką išsigelbėti nepavyko.
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