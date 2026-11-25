Cooperio Flaggo vedama Teksaso ekipa NBA taurės rungtynėse išvykoje 120:101 įveikė Denverio „Nuggets“ komandą.
Nugalėtojų lyderis C. Flaggas pelnė 24 taškus ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų, pakartodamas asmeninį karjeros rekordą.
Gruodžio 21-ąją 20-ąjį gimtadienį minėsiantis amerikietis jau 11-ąjį kartą karjeroje užfiksavo dvigubą dublį pelnydamas bent 20 taškų.
Pagal tokių dvigubų dublių skaičių tarp 20 metų dar nesulaukusių krepšininkų C. Flaggas susilygino su Dwightu Howardu ir dalijasi antrąja vieta NBA istorijoje. Rekordas priklauso LeBronui Jamesui (18).
Po ligos į rikiuotę sugrįžęs P.J. Washingtonas prie Dalaso ekipos pergalės prisidėjo 14 taškų.
Denverio klubo gretose Jamalas Murray pelnė 20 taškų, o geriausiu praėjusios savaitės Vakarų konferencijos krepšininku pripažintas Nikola Jokičius surinko 18 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Pirmąją rungtynių pusę spurtu 15:0 užbaigusi „Mavericks“ susikrovė 19 taškų persvarą (58:39). Trečiajame kėlinyje šeimininkai priartėjo iki 3 taškų, tačiau Dalaso klubas vėl atitrūko.
„Mavericks“ dominavo baudos aikštelėje (68:38) ir gerokai pranoko varžovus greitose atakose pelnytais taškais (35:7).
Visas trejas NBA taurės grupės rungtynes laimėjusi Dalaso ekipa jau trečiadienį gali užsitikrinti vietą atkrintamosiose varžybose, jeigu Finikso „Suns“ nusileis Hjustono „Rockets“ krepšininkams.
Trijų pergalių seriją nutraukusi „Nuggets“ dar nė karto nėra įveikusi NBA taurės grupių etapo, tačiau vis dar turi galimybių patekti į atkrintamąsias varžybas kaip geriausia antrąją vietą grupėje užėmusi Vakarų konferencijos komanda.
„Nuggets“: Jamalas Murray 20 (4/9 dvit., 2/8 trit.), Nikola Jokičius 18 (5/10 dvit., 1/4 trit., 11 atk. kam., 5 rez. perd., 5 kld.), Cameronas Johnsonas 17 (4/11 trit., 5 atk. kam.), Christianas Braunas 15 (3/6 trit., 4 rez. perd.), Marvinas Bagley (3/6 dvit.) ir DeMaras DeRozanas (4/7 dvit., 5 atk. kam.) po 9, Spenceris Jonesas 7, Alpha Diallo ir Tyus Jonesas po 2, Aaronas Gordonas ir Zeke Nnaji po 1.
„Mavericks“: Cooperis Flaggas 24 (7/13 dvit., 1/4 trit., 6 atk. kam., 12 rez. perd.), P.J. Washingtonas (5/8 dvit., 6 atk. kam.) ir Naji Marshallas (5/8 dvit., 1/5 trit.) po 14, Calebas Martinas (3/6 trit., 4 atk. kam., 5 per. kam., 4 rez. perd.) ir Danielius Gaffordas (6/8 dvit., 6 atk. kam.) po 13, Zaccharie Risacheris 12 (4/6 dvit., 6 atk. kam.), Kyrie Irvingas 11 (4/11 dvit., 1/8 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Morezas Johnsonas 9 (1/4 trit., 10 atk. kam.), Walteris Claytonas 5, Santi Aldama 3, Maxas Christie 2.
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