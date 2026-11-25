Jaysono Tatumo vedama Bostono ekipa išvykoje 131:116 įveikė Vašingtono „Wizards“ komandą ir išliko nepralaimėjusi NBA taurės turnyre.
J. Tatumas pelnė 41 tašką, iš kurių net 28 surinko pirmoje rungtynių pusėje.
Paulas George prie pergalės prisidėjo 28 taškais, o Neemias Queta – 21.
Vašingtono ekipos gretose išsiskyrė Anthony Davisas, pelnęs 33 taškus ir atkovojęs 13 kamuolių.Kyshawnas George surinko 24 taškus, NBA naujokas AJ Dybantsa pasižymėjo 20 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 7 rezultatyviais perdavimais, o Trae Youngas pridėjo 17 taškų ir 12 rezultatyvių perdavimų.
Antrajame kėlinyje net 10 tritaškių pataikiusi ir 46 taškus pelniusi „Celtics“ prieš ilgąją pertrauką pirmavo 80:49. Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai sumažino deficitą iki 5 taškų (112:117), tačiau Bostono klubas pergalės iš rankų neišleido.
„Wizards“ nutrūko trijų pergalių serija. Keturių pergalių paeiliui Vašingtono klubas nėra iškovojęs nuo 2023 metų sausio.
„Wizards“ taip pat prarado visas galimybes patekti į NBA taurės atkrintamąsias varžybas.
Tuo metu „Celtics“ penktadienį namuose susitiks su Atlantos „Hawks“ ekipa, o šios dvikovos nugalėtojas užims pirmąją vietą NBA taurės grupėje.
„Wizards“: Anthony Davis 33 (11/18 dvit., 13 atk. kam.), Kyshawnas George 24 (5/8 dvit., 4/12 trit., 9 atk. kam.), AJ Dybantsa 20 (5/12 dvit., 2/6 trit., 11 atk. kam., 7 rez. perd.), Trae Youngas 17 (3/7 dvit., 12 rez. perd.), Bilalas Coulibaly 10 (2/5 trit.), Alexas Sarras 7, Willas Riley 5.
„Celtics“: Jaysonas Tatumas 41 (7/10 dvit., 6/15 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.), Paulas George 28 (5/11 dvit., 6/9 trit., 4 atk. kam., 9 rez. perd.), Neemias Queta 21 (9/11 dvit., 5 atk. kam.), Paytonas Pritchardas 14 (4/11 trit., 4 atk. kam.), Bayloras Scheiermanas 8 (2/4 trit., 4 atk. kam.), Luka Garza 7 (4 atk. kam.), Derrickas White 6 (2/6 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Samas Hauseris 4, Ronas Harperis 2.
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