Detroito klubas išvykoje 104:86 įveikė Orlando „Magic“ krepšininkus ir privertė juos patirti pirmąjį pralaimėjimą šio sezono NBA taurėje.
Kelio traumą patyrusį Cade'ą Cunninghamą starto penkete pakeitęs Isaiah Joe pelnė 21 tašką, iš kurių 14 surinko antroje rungtynių pusėje.
Danissas Jenkinsas prie pergalės prisidėjo 15 taškų, Ronas Hollandas – 13, o universalumu išsiskyręs Ausaras Thompsonas pelnė 6 taškus, atkovojo 10 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 4 metimus.
Orlando ekipos gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Desmondas Bane'as (21 taškas) ir Franzas Wagneris (20).
„Pistons“ iniciatyvą perėmė antrajame kėlinyje, kai spurtavo 18:0, o pergalę įtvirtino ketvirtajame ketvirtyje tris tritaškius iš eilės pataikęs I. Joe.
„Magic“ sužaidė nerezultatyviausias sezono rungtynes, o Detroito klubas laimėjo visus šešis šio sezono susitikimus, kuriuose varžovams neleido pelnyti 100 taškų.
Dvi pergales per trejas NBA taurės rungtynes iškovojusi „Pistons“ neleido Orlando ekipai užsitikrinti pirmosios vietos Rytų konferencijos A grupėje.
Dabar „Magic“ teks laukti likusių grupės rungtynių rezultatų, nuo kurių priklausys komandos patekimas į atkrintamąsias varžybas.
„Magic“: Desmondas Bane 21 (4/6 dvit., 4/7 trit., 5 rez. perd., 4 kld.), Franzas Wagneris 20 (9/15 dvit., 0/5 trit., 9 atk. kam., 6 rez. perd.), Tristanas da Silva 16 (4/11 trit.), Wendellas Carteris (2/7 dvit., 13 atk. kam.) ir Jevonas Carteris (3/6 trit.) po 9, Anthony Blackas 5 (2/6 dvit., 4 atk. kam., 5 kld.), Jalenas Suggsas 4 (2/6 dvit., 5 rez. perd.), Goga Bitadze 2 (8 atk. kam.).
„Pistons“: Isaiahas Joe 21 (5/11 trit., 4 atk. kam.), Danissas Jenkinsas 15 (5/10 dvit., 1/6 trit., 4 atk. kam., 10 rez. perd., 5 kld.), Kevinas Huerteris (5/7 dvit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Ronaldas Hollandas (2/5 trit.) po 13, Johnas Collinsas 12 (2/4 trit., 4 atk. kam.), Paulas Reedas 9 (3/6 dvit., 6 atk. kam.), Elijah Harklessas 7 (0/6 dvit.), Ausaras Thompsonas (10 atk. kam., 7 rez. perd., 4 blk.) ir Javonte Greenas (2/4 trit., 4 per. kam.) po 6, Chazas Lanieris 2.
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