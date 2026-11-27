Jaylenas Brownas dėl kairės šlaunies užpakalinės dalies raumens traumos praleis penktadienio NBA taurės rungtynes su Indianos „Pacers“.
Puolėjui trauma atsinaujino trečiadienio pergalingose rungtynėse su Majamio „Heat“. Antrojo kėlinio pabaigoje pataikęs dvitaškį krepšininkas iškart susiėmė už šlaunies ir signalizavo trenerių štabui, kad jį reikia pakeisti.
J. Brownas traumą iš pradžių patyrė praėjusią savaitę rungtynėse su Bruklino „Nets“, kuriose pakartojo savo sezono rezultatyvumo rekordą – pelnė 31 tašką.
Amerikietis praleido du susitikimus su Orlando „Magic“ ir Milvokio „Bucks“, o į aikštelę sugrįžo pirmadienį akistatoje su Portlando „Trail Blazers“. Tąkart puolėjas pelnė 20 taškų, tačiau po rungtynių pripažino vis dar jaučiantis nedidelį skausmą.
Šį sezoną J. Brownas vidutiniškai renka po 21,4 taško, 6 atkovotus kamuolius ir 3,4 rezultatyvaus perdavimo.
Kol kas neaišku, ar Filadelfijos ekipai galės padėti ir Joelis Embiidas, dėl ligos praleidęs pastarąsias dvejas rungtynes.
Pergalė prieš Indianos klubą užtikrintų „76ers“ pirmąją vietą NBA taurės Rytų konferencijos B grupėje ir pirmą kartą klubo istorijoje atvertų duris į šio turnyro atkrintamąsias.
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