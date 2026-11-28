Savo rinktinę į priekį vedė G lygoje žaidžiantis Lesteris Quinonesas, pelnęs 22 taškus. Jį efektyvumu (24) pralenkė tik Madrido „Real“ vedlys Andresas Felizas, atkeliavęs į Pietų Ameriką tiesiai po rungtynių su Kauno „Žalgiriu“. Jis įmetė 19 taškų, atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 perdavimus.
14 taškų taip pat pridėjo Luisas Montero, 11 – Omaras Silverio.
Kolumbijai 14 taškų rinko Miguelis Ramoasas, 11 – Lietuvoje žaidęs 41-erių Juanas Palaciosas (9 atk. kam., 4/13 dvit.), 9 – Alvaro Pena, 7 – Michaellis Jacksonas.
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