Dėl gaisro „Starlink“ stotyje Lenkijoje – naujas posūkis: Vokietijoje sulaikytas trečias asmuo

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienį sakė, kad Vokietija sulaikė du turkus, įtariamus stoties Vidurio Lenkijoje padegimu. Jis tai pavadino „dar vienu hibridinio karo veiksmu“.
Ukrainos sąjungininkės kaltina Maskvą hibridinėmis atakomis, įskaitant dronų ir raketų smūgius šalims, remiančioms Kyjivą kovoje su Rusijos invazija.
Pasak RMF FM, moteris galėjo padėti dviem vyrams kaip vairuotoja. Transliuotojas pranešė, kad prokurorai vertins jos dalyvavimo mastą ir spręs, ar prašyti išduoti ją Lenkijai. Moters pilietybės RMF FM nenurodė.
Gaisras „Starlink“ stotyje
Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis sakė, kad dviem turkams pateikti kaltinimai dėl sabotažo ir šnipinėjimo užsienio žvalgybos tarnybai.
Skaitmeninių reikalų ministro Krzysztofo Gawkowskio teigimu, valstybinės telekomunikacijų bendrovės „Exatel“ valdoma „Starlink“ stotis, be kita ko, naudojama interneto srautui perduoti per Lenkiją, įskaitant ir į Ukrainą. Ji taip pat naudojama „SpaceX“ sistemose, ryšį užtikrinančiose per „Starlink“ terminalus.
Gaisras kilo naktį rugsėjo pabaigoje, tačiau po gaisro stotis toliau veikė.
Kitą dieną K. Gawkowskis visuomeniniam transliuotojui TVP Info sakė, kad šis sabotažo veiksmas buvo tyčia suplanuotas siekiant išjungti stotį ir sutrikdyti įvairių institucijų, taip pat ir Ukrainos kariuomenės, prieigą prie interneto.
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