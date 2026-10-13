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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dėl gaisro „Starlink“ stotyje Lenkijoje – naujas posūkis: Vokietijoje sulaikytas trečias asmuo

2026-10-13 13:33 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 13:33
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Vokietijos policija Berlyne sulaikė moterį dėl rugsėjį „Starlink“ interneto stotyje Lenkijoje kilusio gaisro, antradienį pranešė privatus transliuotojas RMF FM, remdamasis neįvardytais šaltiniais.

Rusai rado būdą apeiti draudimus: fronte vis dar naudoja „Starlink“ Nenaudoti senas 2

Vokietijos policija Berlyne sulaikė moterį dėl rugsėjį „Starlink“ interneto stotyje Lenkijoje kilusio gaisro, antradienį pranešė privatus transliuotojas RMF FM, remdamasis neįvardytais šaltiniais.

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Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienį sakė, kad Vokietija sulaikė du turkus, įtariamus stoties Vidurio Lenkijoje padegimu. Jis tai pavadino „dar vienu hibridinio karo veiksmu“.

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Pasak RMF FM, moteris galėjo padėti dviem vyrams kaip vairuotoja. Transliuotojas pranešė, kad prokurorai vertins jos dalyvavimo mastą ir spręs, ar prašyti išduoti ją Lenkijai. Moters pilietybės RMF FM nenurodė.

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Gaisras „Starlink“ stotyje

Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis sakė, kad dviem turkams pateikti kaltinimai dėl sabotažo ir šnipinėjimo užsienio žvalgybos tarnybai.

Skaitmeninių reikalų ministro Krzysztofo Gawkowskio teigimu, valstybinės telekomunikacijų bendrovės „Exatel“ valdoma „Starlink“ stotis, be kita ko, naudojama interneto srautui perduoti per Lenkiją, įskaitant ir į Ukrainą. Ji taip pat naudojama „SpaceX“ sistemose, ryšį užtikrinančiose per „Starlink“ terminalus.

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Gaisras kilo naktį rugsėjo pabaigoje, tačiau po gaisro stotis toliau veikė.

Kitą dieną K. Gawkowskis visuomeniniam transliuotojui TVP Info sakė, kad šis sabotažo veiksmas buvo tyčia suplanuotas siekiant išjungti stotį ir sutrikdyti įvairių institucijų, taip pat ir Ukrainos kariuomenės, prieigą prie interneto.

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