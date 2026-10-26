Klaipėdos universiteto ligoninė stabdo atlyginimų augimą dėl finansinių sunkumų: darbuotojams siūlomas susitarimas

„Koeficientai, kurie buvo sutartyse, jie išlieka, tačiau darbuotojai pasirašo papildomą susitarimą, kuris galioja vienus metus, kad yra įšaldoma alga ir šiais metais neauga alga. Po metų laiko mes susitinkame vėl su bendruomene ir diskutuojame, ką daryti toliau“, – LRT televizijai sakė ligoninės generalinis direktorius Audrius Šimaitis.
Ligoninės darbuotojai pasipriešino praėjusią savaitę pasiūlytam darbo užmokesčio skaičiavimo modeliui, kai atlyginimas būtų sudarytas iš dviejų dalių: pastoviosios, apskaičiuojamos pagal nustatytą bazinį koeficientą, ir fiksuotos kintamosios dalies, kurios konkreti suma neterminuotam laikui būtų įrašyta į darbuotojo darbo sutartį.
Darbuotojų teigimu, dėl tokios reformos jų atlyginimai mažėtų.
Klaipėdos universiteto ligoninė netaikys naujo atlyginimų modelio, prašo metams įšaldyti algas žiniasklaida
Tuo metu dėl siūlymo įšaldyti algas kai kurie darbuotojai abejoja, ar po metų padėtis pagerėtų. Kiti sako suprantantys ligoninės padėtį.
Vadovybės teigimu, būtinybė įšaldyti algas kyla dėl finansinės situacijos. Šiuos metus ligoninė baigs su 6–8 mln. eurų nuostolių. Teigiama, kad didžioji dalis išlaidų – atlyginimams, brangioms komunalinėms išlaidoms, be to, brangiai teko taisyti įrangą. Tikimasi, kad įšaldžius algas kitąmet padėtis pagerės.
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis BNS pirmadienį teigė, kad ligoninės vadovybė turi rimtų iššūkių suvaldyti įstaigos keliolika milijonų siekiančias skolas ir santykius su darbuotojais dėl planuojamo keisti darbo apmokėjimo modelio.
Kaip rašė BNS, ministerijos iniciatyva praėjusią savaitę įvyko Klaipėdos universiteto ligoninės neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Jo metu aptarta sudėtinga ligoninės finansinė padėtis ir pagrindiniai su įstaigos veikla susiję klausimai, teigta ministerijos pranešime spaudai.
KUL skolos po reorganizacijos 2023 metų pradžioje ir A. Šimaičio atėjimo vadovauti įstaigai tų pačių metų spalį viešojoje erdvėje aptariamos ne pirmą kartą, tačiau naujausias diskusijas paskatino darbuotojų nepasitenkinimas planuojama keisti darbo užmokesčio sistema.
Ligoninės dalininkai – Sveikatos apsaugos ministerija ir Klaipėdos universitetas – vadovybės paprašė iki lapkričio 5 dienos pateikti patikslintą finansinės situacijos įstaigoje gerinimo planą.
2025 metų pradžioje A. Šimaitis žadėjo, kad įstaigos skolos bus grąžintos vėliausiai iki šių metų vidurio, tuo metu jos siekė apie 7,2 mln. eurų. Šiuo metu skola siekia 13 mln. eurų, BNS nurodė ministerija.
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