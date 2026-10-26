Didžiausios algos Lietuvoje: 55 tūkst. eurų per mėnesį – prieštaringai vertinamos JAV kompanijos darbuotojams?

Į didžiausius vidutinius atlyginimus mokėjusių įmonių dešimtuką pateko technologijų, finansų ir kitose srityse veikiančios bendrovės.
Iš viso rugsėjį 43 įmonėse atlyginimų vidurkis viršijo 10 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
Didžiausias atlyginimų vidurkis – beveik 55 tūkst. eurų
Didžiausią vidutinį darbo užmokestį mokėjusi „Palantir Technologies Lithuania“ veikia informacinių technologijų srityje. JAV bendrovė garsėja duomenų analizės ir dirbtinio intelekto technologijomis, kurias naudoja kariuomenė, žvalgybos ir teisėsaugos institucijos.
Jos veikla taip pat sulaukia kritikos dėl šių technologijų naudojimo gyventojų stebėjimui ir JAV imigracijos kontrolės veikloje.
Antroje vietoje atsidūrė programinę įrangą kurianti „TechPay Innovations“.
Šių bendrovių atlyginimų vidurkiai skyrėsi daugiau nei 20 tūkst. eurų.
Palyginimui, 2026 m. antrąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Lietuvoje siekė 2 628,2 euro prieš mokesčius, o minimali mėnesinė alga (MMA) šiemet sudaro 1 153 eurus.
Už vieną „Palantir Technologies Lithuania“ vidutinį mėnesinį atlyginimą (54 982,1 euro) būtų galima sumokėti mėnesio atlyginimus 20 darbuotojų, uždirbančių vidutinį šalies atlyginimą, arba 47 darbuotojams, gaunantiems minimalią algą.
Trečiąją vietą užėmė „Akola group“, kurioje vidutinis darbo užmokestis siekė kiek daugiau nei 29 tūkst. eurų.
Į penketuką taip pat pateko „Fellow Industries Inc.“ ir „Microsoft Lietuva“. Abiejose bendrovėse atlyginimų vidurkiai viršijo 20 tūkst. eurų.
Dešimtąją vietą užėmė Lietuvos bankų asociacija, kurioje vidutinis darbo užmokestis siekė beveik 14 tūkst. eurų prieš mokesčius.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad skelbiami duomenys rodo vidutinį darbo užmokestį, o ne kiekvieno įmonės darbuotojo gaunamą atlyginimą.
Vidurkį gali padidinti vienam ar keliems darbuotojams išmokėtos didesnės sumos, pavyzdžiui, premijos ar kitos vienkartinės išmokos. Todėl vieno mėnesio duomenys nebūtinai atspindi įprastą darbuotojų atlyginimą.