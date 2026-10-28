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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Leiputė nepalaiko PVM lengvatos sugrąžinimo maitinimo sektoriui

2026-10-28 08:44 / šaltinis: BNS
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2026-10-28 08:44
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Maitinimo verslui raginant Vyriausybę grąžinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad vienai verslo rūšiai neturėtų būti taikoma išimtis.

Orinta Leiputė (Ž. Gedvilos nuotr.) BNS Foto

Maitinimo verslui raginant Vyriausybę grąžinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad vienai verslo rūšiai neturėtų būti taikoma išimtis.

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„Aš nemanyčiau, kad reikėtų kažkuriai vienai verslo rūšiai taikyti išimtį. Po pandemijos vis tik buvo priimtas sprendimas ir nemanau, kad reikėtų prie jo grįžti“, – Žinių radijui trečiadienį teigė O. Leiputė.

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Ji sako, kad kol kas trūksta argumentų, kodėl maitinimo verslui reikia tokios lengvatos.

„Kad jiems labai blogai, man bent jau kol kas argumentų nepakanka. Ir frakcijoje mes diskusijų pastaruoju metu neturėjome. Mes diskutavome su ūkininkais, diskutavome su kitų veiklos sričių atstovais, tačiau dėl šitos lengvatos keitimo mes tikrai nesame sprendę“, – sakė O. Leiputė.

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Kaip rašė BNS, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija siūlo nuo 2028-ųjų iki 12 proc. sumažinti PVM maitinimo sektoriui.

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Asociacijos vadovė Evalda Šiškauskienė antradienį teigė, kad maitinimo verslas patiria didelių sunkumų dėl augančių sąnaudų. Pasak jos, „sektorius dabar yra ant išgyvenimo ribos“.

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas antradienį teigė, kad šio sektoriaus padėtis stebima, tačiau lengvatų kol kas nežada.

Finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus praėjusią savaitę dar kartą pareiškė, kad per pandemiją įvesta lengvata restoranams ir kitam maitinimo verslui buvo laikina ir jos grąžinti nesvarstoma. Anot jo, mokesčių lengvatos turi būti taiklios ir duoti efektą.

Nuo 2021 metų galiojęs 9 proc. PVM tarifas maitinimo verslui 2024 metų pradžioje buvo panaikintas, o jo nepratęsus galioja standartinis 21 proc. tarifas.

indeliai.lt

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