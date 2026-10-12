Seimo kabinete – situacija, kurios nelinkėtų niekam, lėkė ieškoti pagalbos: „Kažkas šmėstelėjo akyse...“

Situaciją aiškinosi laidos „Be Tabu“ komanda.
Po savaitgalio į darbą grįžusi O. Leiputė iškart pastebėjo, kad kabinete vyksta kažkas keisto.
„Atėjus kažkas šmėstelėjo akyse, užuolaidos viršuje kažkoks tamsus plėmas. Atitraukus, žiūriu, kažkoks gyvūnėlis su plaukuota nugara“, – apie neįprastą radinį pasakojo politikė.
Ieškojo pagalbos
Nepasimetusi Seimo narė išskubėjo ieškoti pagalbos:
„Kadangi buvo Seimo valdybos posėdis, nuėjus informavau kanclerį, kad padėkite, reikia jį sugauti saugiai, tik tai, kad neužgauti, nenužudyti.“
Kanceliarijos darbuotojai skubiai surengė pasalą ir nelauktą svečią sėkmingai sugavo.
„Įdėjo į dėžutę. Ir paskui susisiekė su gyvūnijos sergėtojais, ir pagal visas instrukcijas buvo paleistas į gamtą“, – atskleidė O. Leiputė bei pridūrė, kad tai jau kokia penkta skraidanti būtybė Seime.
Pasirodo, šikšnosparniai Seime lankosi net pačių svarbiausių valstybinių vizitų metu.
„Kaip tik buvo atvažiavęs Danijos karalius ir jį pasitiko Kovo 11-osios salėje du šikšnosparniai. Jie skraidžiojo, skraidžiojo ir paskui išskrido“, – neeilinį įvykį prisiminė Seimo kanceliarijos atstovė Ingrida.
Į Seimą užklysta ir kitų gyvių
Nors O. Leiputė šikšnosparnio neišsigando, specialistai įspėja – šie mažieji skraiduoliai gali nešioti itin baisią ligą – pasiutligę.
„Kadangi nebuvau turėjusi anksčiau tokių nuotykių, tai tikrai nežinau. Tikrai nežinojau, kad reikėtų skiepytis“, – prisipažino politikė.
Tačiau skraidantys gyvūnai – ne vieninteliai Seimo lankytojai. Prie parlamentarų langų dažnai šmirinėja ir ryžoji lapė.
„Teko kartu su dviem praeiviais bandyti išgelbėti katiną nuo lapės, nes lapė paprasčiausiai jį medžiojo. Katinas pasislėpė Seimo rūmų kieme ir liko gyvas“, – dramatišką susidūrimą prisiminė O. Leiputė.
Tuo tarpu Laurynas Šedvydis prie Seimo užfiksavo vaizdą, kuris daugelį privertė patrinti akis – automobilių stovėjimo aikštelėje vaikštinėjo ėriukas. Ir tai nebuvo joks dirbtinio intelekto triukas.
„Gali būti, kad čia avis, kurią laiko mieste. Aš nežinau, tiesiog įdomu pasirodė. Ji buvo prie Seimo ir tiek“, – nuostabos neslėpė L. Šedvydis.
Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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