Leiputė prakalbo apie Asadauskaitę-Zadneprovskienę: sunkiai sekasi integruotis į partiją

„Tiesą sakant, tokias antraštes skaityti skaudu, nes manau, kad tai yra absoliuti netiesa ir galbūt šiek tiek politinės patirties stoka. (...) Lauros nuoskaudas aš lygiai taip pat suprantu. Ji – nauja partijos narė, nedaug man teko su ja bendrauti. Gaila, kad jai sunkiai sekasi integruotis, ir aš manau, kad labai daug kas priklauso nuo paties žmogaus“, – trečiadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo O. Leiputė.
Prakalbo apie darbą frakcijoje
Anot jos, L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė frakcijos veikloje dalyvauja nedaug, todėl su ja bendrapartiečiai retai susitinka.
„Mes vertiname Laurą kaip sportininkę, kaip mūsų frakcijos narę. Nežinau, kur tas nesusikalbėjimas įvyko, bet apie melą ir intrigas ji turbūt pati galėtų papasakoti, nes frakcijos veikloje ji ganėtinai mažai dalyvauja, todėl mes ją gana retai ir matome“, – teigė politikė.
Anksčiau L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė duodama interviu portalui „Delfi“ teigė, jog partijoje gausu intrigų, melų ir užkulsinių žaidimų.
Politikė jau kurį laiką neslėpė nusivylimo LSDP pirmininku, premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, kai buvo patraukta iš Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos (JSRK) pirmininkės pareigų.
M. Sinkevičius anksčiau yra teigęs sieksiantis, kad parlamentarė liktų LSDP frakcijoje, tačiau pabrėžė, kad jeigu ji nuspręstų pasitraukti, su ja reikėtų išsiskirti „gražiuoju“.
ELTA primena, kad Seimo JSRK pirmininko poste L. Asadauskaitę-Zadneprovskienę pakeitė socdemas Algimantas Radvila.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad pokyčius lėmė priekaištai dėl komisijos darbo tempo ir stringančių su sportu susijusių teisės aktų.
Anot jo, pastabų dėl komisijos darbo buvo sulaukta iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
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