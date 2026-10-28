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Leiputė: nereikėtų tikėtis, kad dėl priimtų sprendimų eilės pas medikus greitai dings

2026-10-28 08:56 / šaltinis: BNS
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2026-10-28 08:56
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Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad priimti sprendimai dėl sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo ir pacientų priemokų gali padėti mažinti eiles pas gydytojus, tačiau greitų rezultatų tikėtis nereikėtų.

Orinta Leiputė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad priimti sprendimai dėl sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo ir pacientų priemokų gali padėti mažinti eiles pas gydytojus, tačiau greitų rezultatų tikėtis nereikėtų.

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„Mes turime šituos dalykus sprendimais šiek tiek koreguoti, bet greito rezultato tame nebus. Aš nemanau, kad mes galime kažką taip staiga padaryti ir eilės dings“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė O. Leiputė.

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Pasak jos, eiles galėtų padėti mažinti sprendimas teikti finansavimo prioritetą viešosioms gydymo įstaigoms, taip pat priimti pakeitimai dėl pacientų priemokų.

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„Aš manau, kad priimti sprendimai ir tai, kad dėl viešojo sektoriaus gydymo įstaigų prioritetizavimo – tai vienas dalykas, kas tikrai, manau, kad gali sąlygoti daugiau paslaugų arčiau gyvenamosios vietos“, – teigė politikė.

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O. Leiputės teigimu, taip pat būtina peržiūrėti medikų darbo krūvius ir spręsti specialistų pasiskirstymo tarp viešojo bei privataus sektorių problemas.

Socialdemokratė pažymėjo, kad ilgesnės eilės susidaro ir dėl pacientų pasirinkimo kreiptis į tretinio lygio gydymo įstaigas, nors dalį paslaugų jie galėtų gauti arčiau namų.

Kukuraitis žada sprendimus

Kaip rašė BNS, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada lapkričio antroje pusėje pristatyti sprendimus, kaip mažinti eiles pas penkių grupių gydytojus specialistus, pas kuriuos pacientams tenka laukti ilgiausiai.

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Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta užtikrinti, kad ne mažiau kaip 70 proc. pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų.

Nurodoma, jog šis rodiklis 2025 metais siekė 53,3 procento.

Ministras dar liepos pradžioje sakė sieksiantis, kad per dvejus metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30 procentų.

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