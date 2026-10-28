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Žemaitaitis viešai paneigė savo anksčiau išsakytus teiginius: „Apgailestauju“

2026-10-28 10:14 / šaltinis: BNS
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2026-10-28 10:14
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Opozicinės „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis viešai paneigė anksčiau išsakytus teiginius apie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) vadovės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės ir visuomeninio transliuotojo darbuotojų galimai padarytas nusikalstamas veikas.

Remigijus Žemaitaitis po FNTT kratų apsilankė Seime Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

Opozicinės „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis viešai paneigė anksčiau išsakytus teiginius apie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) vadovės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės ir visuomeninio transliuotojo darbuotojų galimai padarytas nusikalstamas veikas.

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„Siekdamas taikiai užbaigti tarp šalių kilusį ginčą, pareiškiu, kad mano ankstesniuose „Facebook“ įrašuose apie LRT, jos darbuotojus ir jos vadovę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę išsakyti teiginiai apie galimai padarytas nusikalstamas, korupcinio pobūdžio ar kitokias savanaudiškas veikas, tiek, kiek jie galėjo būti suprasti kaip tokių veikų padarymo fakto konstatavimas, tokiam konstatavimui neturėjo faktinio pagrindo“, – feisbuke trečiadienį paskelbė „aušriečių“ lyderis.

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„Patikslinu, kad nei Valstybės kontrolės atlikto LRT audito ataskaita, nei kompetentingų institucijų sprendimai nenustatė, jog LRT, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė ar kiti LRT darbuotojai būtų padarę tokias veikas. Apgailestauju, kad kai kurios mano pavartotos formuluotės galėjo būti suprastos kaip asmeniškai užgaulios ir neatitiko korektiškos viešos diskusijos standarto“, – rašė jis.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Remigijus Žemaitaitis po FNTT kratų atvyko į Seimą

Remigijus Žemaitaitis viešai paneigė teiginius apie nusikalstamas LRT vadovės ir darbuotojų veikas

Po R. Žemaitaičio pareiškimo M. Garbačiauskaitė-Budrienė teigė besitikinti, kad ši istorija taps priminimu politikams ir kitiems didelę auditoriją turintiems žmonėms, kad „įtaka reiškia atsakomybę už savo žodžius ir jų sukeltas pasekmes“.

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„Iki šio taško teko nueiti per daug viešo puolimo, įžeidimų ir komentarų. Šiandien pagaliau faktai aiškiai įvardinti“, – socialiniuose tinkluose rašė LRT vadovė.

Tuo metu vasarį Seimo Etikos ir procedūrų komisija nustatė, kad apie galimą baudžiamąją bylą LRT vadovei kalbėjęs R. Žemaitaitis pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytą padorumo principą.

Praėjusių metų lapkritį Žinių radijui kalbėdamas apie Valstybės kontrolės atliktą LRT auditą R. Žemaitaitis pareiškė, kad už nustatytus pažeidimus nacionalinio transliuotojo vadovei „turėtų būti keliama baudžiamoji byla“.

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