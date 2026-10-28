Įspūdinga drama Bostone: Tatumo metimas paskutinę sekundę pražudė „Nets“

Bostono klubas namuose 125:124 palaužė Bruklino „Nets“ (0/4) krepšininkus, o rungtynių herojumi tapo Jaysonas Tatumas, pataikęs pergalingą metimą aidint pratęsimo pabaigą skelbiančiai sirenai.
Puolėjas surengė įspūdingą pasirodymą ir pelnė 40 taškų. J. Tatumas pataikė 10 metimų iš 20 bei realizavo 18 baudų iš 22.
Likus paskutinėms pratęsimo akimirkoms, amerikietis pataikė sudėtingą metimą iš maždaug 5,2 metro ir išplėšė „Celtics“ trečiąją pergalę iš eilės.
Paulas George'as nugalėtojams pridėjo 20 taškų, o Derrickas White'as surinko 16.
„Nets“ gretose rezultatyviausiai žaidė Michaelas Porteris jaunesnysis, pelnęs 27 taškus ir atkovojęs 12 kamuolių.Juliusas Randle'as pridėjo 24 taškus, o NBA naujokas Mikelis Brownas jaunesnysis surinko 17.
Viso susitikimo metu vyko atkakli kova – nė vienai komandai nepavyko susikrauti didesnio nei aštuonių taškų pranašumo.
Likus 2 minutėms ir 57 sekundėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, po J. Randle'o metimo „Nets“ pirmavo 109:104.
Vis dėlto šeimininkai sugebėjo atsitiesti.
Likus 33,7 sekundės, J. Tatumas puikiu perdavimu surado už varžovų gynybos atsidūrusį D. White'ą, kuris įdėjo kamuolį į krepšį su pražanga. Gynėjas realizavo ir baudos metimą, taip išvesdamas „Celtics“ į priekį 114:111.
Atrodė, kad Bostono klubas pergalę iškovos dar per pagrindinį laiką, tačiau likus trims sekundėms Mitchellas Robinsonas prametė abi baudas ir suteikė svečiams paskutinę galimybę.
Ja pasinaudojo šeštuoju NBA naujokų biržos šaukimu pasirinktas M. Brownas, kuris likus vos 0,2 sekundės pataikė rezultatą išlyginusį tritaškį ir išplėšė pratęsimą.
Vis dėlto pratęsimo pabaigoje jaunasis „Nets“ gynėjas iš herojaus virto vienu nesėkmės kaltininkų.
Likus 2,3 sekundės, M. Brownas nepataikė metimo iš po krepšio, o kamuolį perėmę „Celtics“ krepšininkai surengė paskutinę ataką.
Ją tiksliu metimu su sirena užbaigė J. Tatumas, padovanojęs Bostonui pergalę 125:124.
Artimiausias rungtynes „Celtics“ penktadienį namuose žais su Čikagos „Bulls“, o „Nets“ tą pačią dieną priims Detroito „Pistons“.
„Celtics“: Jaysonas Tatumas 40 (8/13 dvit., 2/7 trit., 5 atk. kam., 8 rez. perd.), Paulas George 20 (7/10 dvit., 1/6 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd.), Derrickas White 16 (4/8 dvit., 1/7 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Jordanas Walshas 15 (3/5 trit., 6 atk. kam.), Samas Hauseris 11 (3/8 trit., 4 atk. kam.), Mitchellas Robinsonas (5 atk. kam.) ir Neemias Queta po 7, Paytonas Pritchardas 4 (6 rez. perd.), Bayloras Scheiermanas 3 (4 atk. kam.), Luka Garza 2 (4 atk. kam.).
„Nets“: Michaelas Porteris 27 (6/12 trit., 12 atk. kam.), Julius Randle 24 (10/16 dvit., 0/7 trit., 9 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Mikelas Brownas 17 (1/6 dvit., 4/11 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Nolanas Traore (5/7 dvit.), Chaney Johnsonas (3/6 trit.) ir Moritzas Wagneris (4/5 dvit., 2/4 trit., 4 atk. kam.) po 15, Day'Ronas Sharpe 4 (6 atk. kam.), Noahas Clowney 3 (4 atk. kam.), Egoras Deminas ir Keonas Ellis (0/4 trit., 4 rez. perd.) po 2.
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