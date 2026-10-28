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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Po 47 taškų pasirodymo – blogos žinios Edwardsui ir „Timberwolves“

2026-10-28 06:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-28 06:48
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NBA sezoną sėkmingai pradėjusi Minesotos „Timberwolves“ ekipa sulaukė itin skaudžių žinių – vienas komandos lyderių Anthony Edwardsas dėl kelio traumos gali nežaisti iki dviejų mėnesių.

Edwardsas | Scanpix nuotr.

NBA sezoną sėkmingai pradėjusi Minesotos „Timberwolves“ ekipa sulaukė itin skaudžių žinių – vienas komandos lyderių Anthony Edwardsas dėl kelio traumos gali nežaisti iki dviejų mėnesių.

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Kaip praneša ESPN žurnalistas Shamsas Charania, 25-erių gynėjui bus atlikta dešiniojo kelio artroskopinė operacija.

Tikimasi, kad po procedūros A. Edwardsui prireiks iki dviejų mėnesių reabilitacijos.

Krepšininkas jau buvo įtrauktas į traumuotų žaidėjų sąrašą prieš trečiadienio rungtynes su „Golden State Warriors“, nurodant būtinybę kontroliuoti dešiniojo kelio būklę.

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Tokia pati priežastis buvo nurodyta ir prieš pirmadienio susitikimą su Klivlando „Cavaliers“.Vis dėlto tuomet A. Edwardsas išbėgo į aikštę ir surengė įspūdingą pasirodymą – pelnė net 47 taškus, iš žaidimo atakuodamas didesniu nei 50 proc. taiklumu.

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Nepaisant gynėjo pastangų, Minesotos klubas patyrė pirmąjį sezono pralaimėjimą.

Per pirmąsias ketverias sezono rungtynes A. Edwardsas vidutiniškai pelnė po 33,3 taško, atkovojo po 4,8 kamuolio ir atliko po 3,5 rezultatyvaus perdavimo.

Amerikietis šiuo metu pirmauja visoje NBA pagal bendrą pelnytų taškų skaičių (133) ir pataikytus metimus iš žaidimo (50).

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