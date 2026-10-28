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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

San Antonijuje – galingas Sabonio vakaras prieš Wembanyamą

2026-10-28 05:39 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-28 05:39
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NBA reguliariajame sezone ir toliau pergalių neiškovoja Sakramento „Kings“ (0/4) ekipa, kurios neišgelbėjo solidus Domanto Sabonio pasirodymas.

Sabonis | Scanpix nuotr.

NBA reguliariajame sezone ir toliau pergalių neiškovoja Sakramento „Kings“ (0/4) ekipa, kurios neišgelbėjo solidus Domanto Sabonio pasirodymas.

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Lietuvio atstovaujamas klubas išvykoje 103:130 neprilygo San Antonijaus „Spurs“ (2/2) krepšininkams.

D. Sabonis buvo vienas naudingiausių svečių žaidėjų. Jis per 37 žaidimo minutes įmetė 20 taškų (10/16 dvit.), sugriebė 14 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, tačiau prasižengė 1 kartą ir padarė 2 klaidas.

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„Kings“ gretose rezultatyviau už lietuvį žaidė De’Andre Hunteris, surinkęs 24 taškus, ir Zachą LaVine’ą, pelnęs 22 taškus.

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Tuo metu šeimininkus į pergalę vedė Victoras Wembanyama, kuris pelnė 29 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir pataikė 14 metimų iš 21.

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Prancūzas taip pat pakartojo asmeninį NBA rekordą, atlikdamas net 9 dėjimus.

Įspūdingai rungtyniavo ir Julianas Champagnie, pelnęs 26 taškus bei pataikęs 8 tritaškius iš 13.

Dylanas Harperis prie pergalės prisidėjo 13 taškų, 6 atkovotais kamuoliais ir 6 rezultatyviais perdavimais.

Visi penki „Spurs“ starto penketo krepšininkai pelnė dviženklį taškų skaičių, o San Antonijaus ekipa sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes.

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Rungtynes „Spurs“ pradėjo įspūdingu V. Wembanyamos dėjimu po perdavimo ore, o netrukus tritaškį pridėjo Devinas Vassellas.

Vien per pirmąjį kėlinį V. Wembanyama pelnė 15 taškų, pataikė 7 metimus iš 10 ir atliko keturis dėjimus.

Tuo metu D. Vassellas per pirmąsias penkias minutes realizavo visus tris mestus tritaškius.

„Spurs“ pirmąjį ketvirtį užbaigė surinkę 39 taškus, o iki ilgosios pertraukos jų sąskaitoje buvo jau 80 taškų.

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Abu šie rezultatai tapo geriausiais San Antonijaus ekipos sezono rodikliais atitinkamai per vieną kėlinį ir pirmąją rungtynių pusę.

Ypač įspūdingai iš toli atakavo J. Champagnie, kuris pirmoje susitikimo pusėje pataikė net 8 tritaškius iš 10.

Per visas rungtynes „Spurs“ realizavo 17 tolimų metimų iš 37 ir pagerino sezono rekordą. Iki tol daugiausiai tritaškių – 15 – San Antonijaus ekipa buvo pataikiusi per pergalę prieš Dalaso „Mavericks“.

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Sakramento klubui tai buvo jau ketvirtoji nesėkmė iš eilės, o „Spurs“ iškovojo pirmąją pergalę namų arenoje.

Artimiausias rungtynes „Kings“ ketvirtadienį išvykoje žais su Naujojo Orleano „Pelicans“, o „Spurs“ jau trečiadienį svečiuosis pas Jutos „Jazz“.

„Spurs“: Victoras Wembanyama 29 (14/18 dvit., 10 atk. kam., 5 blk.), Julianas Champagnie 26 (8/13 trit.), Stephonas Castle 15 (3/8 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Devinas Vassellas (4/7 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Keldonas Johnsonas (5/11 dvit., 4 atk. kam.) po 14, Dylanas Harperis 13 (6/7 dvit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), De'Aaronas Foxas 11 (4 atk. kam., 6 rez. perd.), Tarris Reedas 4 (5 atk. kam.), Harrisonas Barnesas 3, Carteris Bryantas 1.

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„Kings“: De'Andre Hunteris 24 (5/9 trit., 6 atk. kam.), Zachas LaVine 22 (4/6 dvit., 3/4 trit.), Domantas Sabonis 20 (10/16 dvit., 14 atk. kam., 8 rez. perd.), Darius Acuffas 19 (5/13 dvit., 3/7 trit., 5 rez. perd.), Emanuelas Sharpas 5, Precious Achiuwa 4 (2/5 dvit.), Malikas Monkas 3 (1/4 trit., 6 rez. perd.), Leaky Blackas, Jonathanas Mogbo (0/5 trit., 5 atk. kam.) ir Nique Cliffordas po 2.

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