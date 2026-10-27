„Skęsta finansiškai“: „Celtics“ legenda teisme prabilo apie pinigų problemas

Kaip praneša TMZ, 48-erių buvęs krepšininkas teismui pateiktuose dokumentuose nurodė, kad jo finansinė padėtis smarkiai pablogėjo netekus darbo televizijoje „Fox Sports“, kurioje jis dirbo krepšinio analitiku.
P. Pierce’o teigimu, anksčiau jo vidutinės mėnesio pajamos siekė apie 119 tūkst. JAV dolerių, tačiau pasibaigus sutarčiai su televizija šis pajamų šaltinis visiškai išnyko.
Paskutinį atlyginimą iš „Fox Sports“ amerikietis gavo rugpjūtį.
Tuo metu praėjusį mėnesį iš kitų verslo projektų buvęs krepšininkas uždirbo tik apie 23 tūkst. JAV dolerių.
Teismui pateiktuose dokumentuose P. Pierce’as nurodė, kad kiekvieną mėnesį vaikų išlaikymui skiria apie 28 tūkst. JAV dolerių, o buvusios sutuoktinės išlaikymui – dar 20 tūkst. JAV dolerių.
Be šių įsipareigojimų, buvęs NBA krepšininkas deklaravo maždaug 48 tūkst. JAV dolerių siekiančias mėnesio pragyvenimo išlaidas.
Tarp jų – 8 tūkst. dolerių vaikų priežiūrai, 5 tūkst. maisto produktams, 7 tūkst. lankymuisi restoranuose, 3,2 tūkst. komunalinėms paslaugoms, tūkstantis drabužiams ir 3,5 tūkst. pramogoms.
Nepaisant deklaruojamų finansinių sunkumų, P. Pierce’as teigia banko sąskaitose turintis apie 300 tūkst. JAV dolerių, o jo nekilnojamojo turto vertė siekia maždaug 3 mln. JAV dolerių.
Finansiniai sunkumai išryškėjo tęsiantis teisiniam ginčui su buvusia žmona Princess Santiago.
P. Pierce’as prašo teismo atmesti buvusios sutuoktinės reikalavimą papildomai sumokėti 40 tūkst. JAV dolerių jos teisinėms išlaidoms padengti ir dar 10 tūkst. finansų ekspertui pasamdyti.
Pranešama, kad P. Santiago abejoja buvusio vyro pateiktų finansinių duomenų skaidrumu ir siekia, kad jo turtinę padėtį išsamiai įvertintų nepriklausomas specialistas.
Tuo metu P. Pierce’o advokatas teismui pateiktuose dokumentuose tvirtina, kad pasibaigus sutarčiai su „Fox Sports“ jo klientui būtų itin sunku padengti papildomas išlaidas.
Advokato teigimu, buvęs krepšininkas šiuo metu „skęsta finansiškai“, mėgindamas vykdyti jau turimus įsipareigojimus.
Anksčiau teismas buvo įpareigojęs P. Pierce’ą laikinai mokėti 8508 JAV dolerius per mėnesį sūnaus Kingo išlaikymui ir padengti 100 tūkst. JAV dolerių teisinių išlaidų.
P. Pierce’as NBA lygoje praleido 19 sezonų ir vien iš žaidėjo atlyginimų uždirbo apie 200 mln. JAV dolerių.
Didžiąją karjeros dalį puolėjas atstovavo „Celtics“ ekipai, su kuria 2008 metais iškovojo NBA čempiono titulą ir buvo pripažintas finalo serijos naudingiausiu žaidėju.
Per karjerą amerikietis dešimt kartų dalyvavo NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse, o 2017 metais baigė profesionalo karjerą.
Vėliau P. Pierce’as buvo įtrauktas į Krepšinio šlovės muziejų ir pradėjo dirbti televizijos krepšinio ekspertu.
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