„Bayern“ sutriuškino „Magdeburg“ ir pateko į kitą Vokietijos taurės etapą

Savo žygį taurėje „Bayern“ pradėjo 6:1 sutriuškindama „Magdeburg“ klubą.
Nors varžovai žaidžia antroje Vokietijos lygoje, „Bayern“ jų nenuvertino ir į aikštę metė daugybę savo žvaigždžių. Būtent jos leido susikurti didžiulį pranašumą.
Du įvarčius savo komandai pelnė Michaelas Olise, po vieną pridėjo Ismaelis Saibari, Alphonso Daviesas,Davidas Daiberis bei Nathanielis Brownas.
Žemesnio diviziono klube įvarčiu prieš šalies čempionus džiaugėsi Mateusas Zukowskis. Lenkas buvo trumpam išlyginęs rezultatą.
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