Mbangulos „hat-trikas“ padėjo „Bologna“ svečiuose įveikti „Milan“

Devintajame Italijos pirmenybių ture „Milan“ 2:4 nusileido „Bologna“ komandai.
Rungtynėse anksti įvarčiu prisistatė Samuelis Mbangula išvedęs svečius į priekį. Visgi, Alphadjo Cisse dar pirmajame kėlinyje atsakė dviem įvarčiais ir „Milan“ pirmavo.
Po pertraukos situacija pasikeitė. Davide Bartasaghi įsimušė į savus vartus ir rungtynėse vėl buvo lygybė. Tuomet iniciatyvos vėl ėmėsi S. Mbangula pelnęs dar du įvarčius ir atnešęs savo komandai pergalę.
S. Mbangulai tai buvo pirmieji šio sezono įvarčiai bei pirmasis „hat-trickas“ profesionalo karjeroje.
Po pralaimėjimo „Milan“ (18 taškų) Italijoje žengia penkta.
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