„Liverpool“ po ilgos baudinių serijos eliminavo „Chelsea“ iš lygos taurės

„Liverpool“ klubas po baudinių serijos 2:1 nugalėjo „Chelsea“.
Dvikovoje kertiniu buvo pirmojo kėlinio finišas. Iš pradžių 11 m. baudinį realizavo ir savo komandą į priekį išvedė „Chelsea“ atstovas Morganas Rogersas.
Visgi, vos po poros minučių prie 11 m. žymos progą stoti jau gavo „Liverpool“ komanda. Cody Gakpo atsakė tuo pačiu išlygindamas rezultatą.
Šiame susitikime „Liverpool“ turėjo daugiau galimybių pasižymėti, bet abiejų komandų žaidėjams trūko tikslumo.
Baudinių serijoje abi komandos turėjo po progą išplėšti pergalę. Iš pradžių ja nepasinaudojo „Liverpool“, o vėliau suklydo ir „Chelsea“ atstovas.
Galiausiai Wesley Fofana nesėkmingas bandymas leido „Liverpool“ laimėti ilgą baudinių seriją.
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