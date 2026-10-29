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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Liverpool“ po ilgos baudinių serijos eliminavo „Chelsea“ iš lygos taurės

2026-10-29 00:14 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-29 00:14
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Anglijos lygos taurėje sužaistas intriguojantis aštuntfinalio susitikimas tarp dviejų dideles ambicijas demonstruojančių komandų.

Virgilas Van Dijkas | EPA nuotr.

Anglijos lygos taurėje sužaistas intriguojantis aštuntfinalio susitikimas tarp dviejų dideles ambicijas demonstruojančių komandų.

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„Liverpool“ klubas po baudinių serijos 2:1 nugalėjo „Chelsea“.

Dvikovoje kertiniu buvo pirmojo kėlinio finišas. Iš pradžių 11 m. baudinį realizavo ir savo komandą į priekį išvedė „Chelsea“ atstovas Morganas Rogersas.

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Visgi, vos po poros minučių prie 11 m. žymos progą stoti jau gavo „Liverpool“ komanda. Cody Gakpo atsakė tuo pačiu išlygindamas rezultatą.

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Šiame susitikime „Liverpool“ turėjo daugiau galimybių pasižymėti, bet abiejų komandų žaidėjams trūko tikslumo.

Baudinių serijoje abi komandos turėjo po progą išplėšti pergalę. Iš pradžių ja nepasinaudojo „Liverpool“, o vėliau suklydo ir „Chelsea“ atstovas.

Galiausiai Wesley Fofana nesėkmingas bandymas leido „Liverpool“ laimėti ilgą baudinių seriją.

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