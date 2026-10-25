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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Gedminas paaiškino savo žodžius Stanioniui: „Nesiekiu jo sumenkinti“

2026-10-25 23:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 23:09
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Šeštadienį „UTMA 20“ turnyre daug metų boksui atidavęs Mindaugas Gedminas debiutavo kikbokso ringe ir teisėjų sprendimu nugalėjo Arnoldą Misiūną. Visgi, daugiausiai dėmesio M. Gedminas sulaukė ne dėl savo pergalės, o dėl skambaus pareiškimo ringe.

Arnoldo Misiūno – Mindaugo Gedmino kovos akimirka | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.
GALERIJA (10)

Šeštadienį „UTMA 20“ turnyre daug metų boksui atidavęs Mindaugas Gedminas debiutavo kikbokso ringe ir teisėjų sprendimu nugalėjo Arnoldą Misiūną. Visgi, daugiausiai dėmesio M. Gedminas sulaukė ne dėl savo pergalės, o dėl skambaus pareiškimo ringe.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 20“: Arnoldas Misiūnas – Mindaugas Gedminas (10.24)

„Visai neblogai su tomis kojomis, paspardė ir baigėsi žaidimai. Prasidėjo olimpinis boksas. Žinot ką, Eimantui Stanioniui nėra ką veikti, paimame olimpinį boksininką, padarome šešių raundų kovą. Antra – kalbėjau su Dirksčiu, sakė – laimėk vieną kovą UTMA ir kovojame. Daryk sugrįžimą, atsibodo man jau, statysime į vietą. Vienas iš dviejų. Čia mano ringas. Parvežkit jį – su „Golfu“, ar „Ferrari“, man neįdomu“, – šaukė M. Gedminas.

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Dominykas Dirkstys savo „instagram“ paskyroje iš M. Gedmino kalbų pasijuokė bei tuo pačiu pašiepė Edviną Šalkovskį: „Įveikė Misiūną ir šustriakas jau, pi***. Įveikiau Misiūną čia b*** p****, čia jau mano ringas. Aš pirkau šitą ringą. Su paspirtuku gal galit kas parvežti, neturiu pinigų taksi. Šalkovski irgi maišą sudaužė ir šustras pasidarė. Aš ateičiau, jam vieną lengvą žuvį įp****** ir žandikaulis perlaužtų. Ai, nors pala... Gerai, kad manęs ten nėra kaip žiūrovo, nes visus šnekučius išdaužyčiau ir tyloj sėdėtume“.

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M. Gedminas pateikė atsaką D. Dirksčiu, paviešindamas jo rašytą žinutę. Tiesa, galima matyti, kad ta žinutė buvo parašyta dar lapkričio 11 d. Joje D. Dirkstys atsakė M. Gedminui, kad jei šis kausis Lietuvoje, tai po tos kovos galės jam mesti iššūkį ir tada bus galima suderinti detales dėl būsimos kovos.

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M. Gedmino kalbas išgirdo ir Eimantas Stanionis. Buvęs pasaulio čempionas M. Gedminui atsakė dviem jaustukais – susiėmimu už galvos ir klounu.

Sekmadienį M. Gedminas atsaką pateikė ir E. Stanioniui.

„Pirmiausia – jaučiu didelę pagarbą Eimantui ir jo pasiekimams. Nepasakiau apie jį nė vieno blogo žodžio. Šiuo iššūkiu nesiekiu jo sumenkinti. Noriu išbandyti save prieš boksininką, į kurį pats lygiuojuosi“, – rašė M. Gedminas.

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Boksininkas taip pat priminė savo patirtį ir pasiekimus. Jis teigė daugelį metų kovojantis aukštu lygiu, bandęs jėgas su olimpiniais bei pasaulio čempionais ir įveikęs Europos čempionus.

M. Gedminas pripažino, kad E. Stanionis profesionaliajame bokse yra pasiekęs aukščiausią lygį, tačiau suabejojo, ar pagarba varžovui turėtų trukdyti mesti jam iššūkį.

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„Bet ar blogai mesti iššūkį žmogui, į kurį lygiuojiesi? Ar garsus vardas turi būti toks neliečiamas, kad jo net negalima viešai paminėti? Man pagarba nereiškia, kad privalai tylėti ar netikėti savimi. Tai reiškia pripažinti varžovo lygį ir kartu turėti drąsos išbandyti savąjį“, – teigė jis.

M. Gedminas pabrėžė, kad E. Stanionis turi visišką teisę atsisakyti pasiūlymo. Anot jo, tai buvo sportinis kvietimas, o ne reikalavimas ar įžeidimas.

„Labai gerbiu jo pasiekimus. Kartu tikiu savimi ir esu pasirengęs priimti rimtą iššūkį ir bokso ringe. Šie du dalykai vienas kitam neprieštarauja“, – pridūrė M. Gedminas.

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