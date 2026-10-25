UTMA vadovas Viktoras Gecas prakalbo apie Kavaliausko ir Stanionio kovą: „Galime sakyti, kad tai jau kaip pažadas“

Pretendentu į UTMA titulą taip pat tapo Raimondas Avlasevičius, kuris teisėjų sprendimu nugalėjo Akramą Belmekki. Svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko pusfinaliuose pergales šventė turkas Isa Gočmenas ir Deividas Jemeljanovas, o paskutinę Tomo Pakutinsko karjeros kovą aptemdė teisėjo klaida.
Apie I. Pauliukevičiaus pasirodymą, teisėjo klaidą T. Pakutinsko kovoje, pažadą dėl Egidijaus Kavaliausko ir Eimanto Stanionio kovos bei Dominyką Dirkstį po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
„Įspūdžiai turbūt išlikę iš paskutinės kovos. Žinojau, į kokią situaciją yra pastatytas Pauliukevičius. Siūliau daug kartų nusiimti, siūliau kovą perkelti, siūlėme įvairias opcijas, bet jo atsakymas buvo toks, kokį ir jūs girdėjote: „Aš esu kovos mašina.“ Šiandien jis tą ir parodė. Čia turbūt ir yra geriausias momentas. Tai yra vienas rimčiausių UTMA karių, sėkmės jam dabar išgyti, o mes važiuojame toliau. Čia turbūt yra visas šio turnyro akcentas“, – sakė V. Gecas.
– Kokie įspūdžiai sugrįžus į Vilnių? Tikroji UTMA antrą kartą aplanko Vilnių ir dar po tokio įspūdingo „UTMA 19“ turnyro. Kaip iš susidomėjimo pusės, iš kokybės?
– Visi matė, kad šiek tiek mažiau susidomėjimo buvo. Nereikia to slėpti. Mes neslepiame, pripažįstame. Buvo mažiau, vadinasi, buvo mažiau. Salėje vis tiek prisirinko daug žmonių, palaikė kovotojus. Turbūt neįmanoma išlaikyti tokios emocijos, kokia buvo „UTMA 19“, ir ją atsinešti mažiau nei po mėnesio čia, į Vilnių. Bet manau, kad viskas gerai. Daug gerų kovų įvyko, daug gerų dvikovų gimė, daug rimtų iššūkių buvo padaryta ringe. Manau, viskas gerai.
– Kalbame šiek tiek apie sugrįžimą. Turėsime dabar Kaune UTMA turnyrą. Kaip manote, ar dar liks noras tą sugrįžimą padaryti po devynioliktos UTMA? Galbūt žmonės ne tiek žiūrės, nes matė, kad turėjome Maslobojevą, Dirkstį, Stanionį, o „UTMA 21“ turnyre tokių vardų greičiausiai nebus.
– Manau, kad kovos menai iš to ir susideda, jog turi praeiti turnyrai, kad ateitų kiti turnyrai, kur yra didelių kovų. Turi gimti naujų dvikovų, kažkas turi pralaimėti, kažkas laimėti, kažkas susitikti ateityje. Manau, kad būtent tai ir atsitiko šiandien. Galbūt tai atsitiks „UTMA 21“ turnyre, o toliau žiūrėsime, kas bus po Naujųjų metų.
– Kalbant apie tas naujas dvikovas, galbūt kažkada ateityje, jūs irgi kalbėjote apie Stanionio ir Kavaliausko kovą. Koks yra postūmis šiuo klausimu? Vasarą apie tai kalbėjome. Galbūt jau su Kavaliausko puse kalbėjotės, buvote sakę, kad kažkas iš jo pusės strigo?
– Dirbame tuo klausimu labai stipriai. Kitais metais kovos. Galime sakyti, kad tai jau kaip pažadas. Iš Kavaliausko pusės ne tai, kad strigo, tiesiog jis norėjo kovą Amerikoje prasivesti, bet tada neišėjo to padaryti. Pažiūrėsime, kaip bus toliau, manau, kad galime tai tvirtinti kaip pažadą.
– Viktorai, matėme prieš spaudos konferenciją bendraujate su Tomu Pakutinsku. Ar turite komentarų, koks ten pokalbis vyko?
– Įvyko nesusipratimas, turiu prieš save teisėjų balus. Mačiau daug komentarų internete. Labai aiškinamės šią situaciją. Turbūt matė visi šią kovą taip, kaip buvo. Pirmas raundas 10-8 Grigore naudai, kiti – 10-9 Pakutinsko. Vienas teisėjas pirmą raundą vertino 10-9, nes matė akivaizdų Pakutinsko pranašumą, bet jis gavo nokdauną, todėl teisingas rezultatas turėjo būti 10-8. Pagal UTMA kikbokso taisykles, jeigu yra bent vienas nokdaunas, nesvarbu kaip vyko raundas, jis skaičiuojamas 10-8. Tą klaidą teisėjas pripažino. Jeigu tą teisėjo klaidą, kurią teisėjas pripažino, ištaisius į dešimt aštuoni, mes turime daugumos lygiąsias ir UTMA sprendimas yra pakeisti rezultatą. Apie tai rytoj pateiksime viešą komunikaciją.
– Dar apie kitą kovą, turbūt vieną ryškiausių šiandien. Tai Tomo Banskio rimčiausias iššūkis kol kas karjeroje. Kaip jūsų akimis jis pasirodė ir ar galime matyti, koks Iso Gočmenas yra rimtas varžovas bei pretendentas į tą diržą ir premiją?
– Rimtas, labai rimtas. Tomui šiandien jis dar buvo per rimtas, bet smagu jį matyti tokį. Mačiau daug komentarų, kas bus, kai jis dar šiek tiek paaugs. Tikrai ir aš keliu klausimą, kas bus, nes turbūt tiek Gočmenui, tiek visiems kitiems gali būti riesta, kai Banskis dar šiek tiek sutvirtės. Smagu jį matyti tokį. Tikiuosi, kad nenuleis nosies, dirbs toliau, rodys rezultatą, o mes jį visomis keturiomis palaikysime ir padėsime jo karjeroje.
– Dar šiek tiek apie tuos didelius UTMA vardus. Matėme arenoje Sergejų Maslobojevą. Kalbėjome prieš praėjusią UTMA, kad sėsite dėl kontrakto kalbėtis. Ar yra postūmių ar naujienų?
– Dar nespėjome. Kol kas dirbame ties Vilniaus tema. Spėsime, atsisėsime. Dabar, kiek žinau, jo koja traumuota, tai manau, kad pirma reikia sveikatą žiūrėti, o tada ateitį dėlioti.
– Galbūt galite pasidalinti mintimis ar gandais, kas dabar galėtų įvykti UTMA iš kovų pusės? Šiuo metu tokia situacija: turėjome Maslobojevą ir Dirkstį, turėjome daug ažiotažo prieš tai, dabar Ignas Pauliukevičius su Nagliu Kanišausku. Atrodo, kad Egidijus Kavaliauskas galėtų kovoti su Eimantu Stanioniu. Galite dar pasėti gandų, apie ką žmonės galėtų kalbėti?
– Aš matau labai rimtų kovų ir ne tik iš didelių vardų. Balsys prieš Karosą. Nežinau, ar abu vyrukai pasiruošę, bet man čia yra kosminė kova, aš ją labai noriu pamatyti. Tikiuosi, kad ji įvyks.
– Mes matėme Evaldo Balsio ir Vito Karoso akistatą ringe. Kodėl šios kovos nebuvo Vilniuje?
– Barysas buvo išvažiavęs su Kareckaite į Ameriką ir Balsys neturėjo galimybių normaliai ruoštis. Teko taip padaryti. Kažkada buvo situacija, kai ir kita pusė negalėjo dėl vienokių ar kitokių priežasčių, mes supratome ir išklausėme. Taip ir dabar. Manau, kad išėjo dar geriau. Karosas gavo papildomą kovą. Gerai apšilo kojas naujame sezone ir, manau, kad bus labai įdomi kova.
– Viena iš karščiausių temų kalbant apie UTMA yra Dominykas Dirkstys. Jo sprendimas pasitraukti, pabaigti profesionalo karjerą šiuo metu ir jo elgesys socialiniuose tinkluose. Kokia jūsų komunikacija su D. Dirksčiu? Gal turite naujienų, ką jis mąsto iš savo pusės? Ką jūs manote apie jo veiksmus?
– Nelabai galiu kištis į tai, ką jis daro. Tai yra jo asmeninis gyvenimas. Vienintelė vieta, kur norėčiau pastovėti, tai už mūsų žmogų Martyną Nesavą, kuris yra papuolęs po tankais visiškai nepagrįstai. Visiems kovotojams, ne tik Dirsščiui, bet ir kitiems, kurie galvoja, kad kažkas jų ne taip klausia – atsiminkite, kad šitie žmonės yra labai didelė dalis to, kur esate jūs. Jeigu ne Martynas Nesavas, tai apie visus, kurie sėdi šioje konferencijoje ir kurie kovoja UTMA, turbūt būtų dešimt kartų mažiau straipsnių ir mažiau informacijos pateikta žiniasklaidai. Mes norime už jį pastovėti. Jis manęs vieną dieną klausė, ką mes manome apie tai, kad jis susilaukia daug neapykantos. Mes nieko nemanome. Manome, kad jis yra komunikacijos profesionalas ir jam duodame visišką palaikymą. Visi kovotojai turėtų į tai žiūrėti profesionaliai, įskaitant Dirkstį. O jeigu Dirkstys grįš, jam šiuo klausimu galios UTMA taisyklės ir jeigu jis šitą temą vynios toliau, gaus baudų, kaip jau gavo po praėjusios kovos.
– Minėjote, kad bus kažkoks pokalbis su D. Dirksčiu. Ar jis buvo ir koks dabar išlikęs kontaktas?
– Buvo, bet manau, kad jam tiesiog tai yra pirma trauma. Jis jaunas vyrukas, neturėjęs traumų. Jam reikia pirma susitvarkyti su šituo klausimu, išspręsti iki galo šitą reikalą ir tada kalbėsime jau rimtai. Dabar reikia duoti jam erdvės. Matau, kad jam dar nelabai užtenka erdvės socialiniuose tinkluose. Kontraktas galioja, bet reikia, kad kovotojas būtų be traumų. Žiūrėsime, bandysime jį atkalbėti.
– Pas jį namuose dar guli 86 kilogramų svorio kategorijos nugalėtojo diržas. Ar iš organizacijos pusės yra planų kažką su tuo diržu daryti?
– Negaliu šiai minutei atsakyti į šitą klausimą. Čia platesnis klausimas ne tik man, bet ir komandai. Šiai minutei neturiu atsakymo, nes tame yra daug sudedamųjų dalių.
– Įtikino Dominyko medicininės pažymos dėl sveikatos?
– Jeigu neįtikintų, tai turbūt kvestionuotume, bet kadangi oficialūs dokumentai mums pateikti, tai įtikino. Medijoje kartais susidaro įspūdis, kad mes kažkuo tikime iš jo žodžių, bet jam galioja lygiai tokios pačios sąlygos, kaip ir visiems. Tikrai įtikino.
Turnyro rezultatai
Pagrindinės kovos:
Ignas Pauliukevičius (8-1 UTMA) – Naglis Kanišauskas (4-2 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas | I. Pauliukevičiaus pergalė trečiajame raunde po keturių nokdaunų
Raimondas Avlasevičius (5-1-1 UTMA) – Akram Belmekki (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Tomas Banskis (5-1 UTMA) – Isa Gočmenas (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis | I. Gočmeno pergalė teisėjų sprendimu
Deividas Jemeljanovas (5-1 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis | D. Jemeljanovo pergalė teisėjų sprendimu
Vitas Karosas (8-4 UTMA) – Cengizas Lale'as (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | V. Karoso pergalė skirtingu teisėjų sprendimu
Raimondas Krilavičius (5-1 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-6 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Krilavičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Mantas Rimdeika (2-0 UTMA) – Markas Molotokas (0-1 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas | M. Rimdeikos pergalė nokautu antrajame raunde
Tomas Pakutinskas (0-1-1 UTMA) – Ion Grigore (0-1-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas (su MMA pirštinėmis) | Pergalę po pirmajame raunde patirto nokdauno teisėjų sprendimu šventė T. Pakutinskas. Vėliau rezultatas pakeistas į lygiąsias.
Preliminarioji dalis:
Edvinas Šalkovski (4-2 UTMA) – Burak Unal (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas | E. Šalkovski pergalė techniniu nokautu antrajame raunde
Arnoldas Misiūnas (3-5-2 UTMA) – Mindaugas Gedminas (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu šventė M. Gedminas.
Osvaldas Fedorovičius (5-4 UTMA) – Matas Pultaražinskas (5-8 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | M. Pultaražinsko pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 9-10, 10-9
Ankstyvosios kovos:
Ainas Baranauskas (2-1 UTMA) – Armandas Maknys (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas I A. Baranauskas laimėjo visus 3 kovos raundus ir buvo paskelbtas nugalėtoju.
Arūnas Gruodys (2-0 UTMA) – Eimantas Zarėčnyj (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas I A. Gruodys laimėjo kovą teisėjų sprendimu 29:28.
Bohdanas Sytnykas (1-0 UTMA) – Pavlo Mihasi (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas I Gydytojas nutraukė kovą po antrojo rando dėl P. Mihasi kaktoje atsivėrusios žaizdos. Pergalė skirta B. Sytnykui.
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