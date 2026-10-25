Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„Didesnio cirkininko nesu matęs“: Buinickas negailestingai užsipuolė karjerą baigusį Dirkstį

2026-10-25 22:58 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-25 22:58
Pridėkite kaip šaltinį Google

Apie karjeros pabaigą paskelbęs Dominykas Dirkstys vėl atkreipė į save dėmesį. Kovotojas socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame išmeta rankos įtvarą.

BNS nuotr. ir „Stop“ kadras | Organizatorių nuotr.

Apie karjeros pabaigą paskelbęs Dominykas Dirkstys vėl atkreipė į save dėmesį. Kovotojas socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame išmeta rankos įtvarą.

REKLAMA
0

D. Dirkstys pastaruoju metu buvo dėvėjęs rankos įtvarą dėl patirtos traumos, kuri jį privertė anksčiau laiko pasitraukti iš kovos su Sergejumi Maslobojevu. Kol kas neaišku, ar šis vaizdo įrašas reiškia, kad kovotojas jau baigia atsigauti po traumos. Pats D. Dirkstys sekmadienį dar kartą pabrėžė, kad yra baigęs karjerą ir dabar yra tik kovinio sporto žiūrovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oskaras Buinickas, pamatęs D. Dirksčio įrašą, nesusilaikė: „Dominykas „bėganti kalė“ Dirkstys. Tai sugijo per mėnesį? Tai gal revanšas jau „UTMA 21“? Didesnio cirkininko nesu matęs“.

REKLAMA
REKLAMA

O. Buinickas taip pat piktai reagavo į Rodrigo Mineiro elgesį kovoje su Deividu Jemeljanovu. Brazilas prieš tai nešvariai elgėsi kovoje su pačiu O. Buinicku, o šeštadienį vėl grįžo prie savo „darbelių“.

„Aš nesuprantu jau nieko. Negana to, kad pergalę pavogė iš manęs, tai dabar toliau bando nešvariai žaisti ir UTMA priima viską, kaip jis nori. Tikiuosi daugiau čia jo nebus ir kad UTMA jam skirs piniginę baudą, nes antrą turnyrą iš eilės atlieka nelegalius veiksmus“, – rašė O. Buinickas.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų