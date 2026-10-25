„Didesnio cirkininko nesu matęs“: Buinickas negailestingai užsipuolė karjerą baigusį Dirkstį

D. Dirkstys pastaruoju metu buvo dėvėjęs rankos įtvarą dėl patirtos traumos, kuri jį privertė anksčiau laiko pasitraukti iš kovos su Sergejumi Maslobojevu. Kol kas neaišku, ar šis vaizdo įrašas reiškia, kad kovotojas jau baigia atsigauti po traumos. Pats D. Dirkstys sekmadienį dar kartą pabrėžė, kad yra baigęs karjerą ir dabar yra tik kovinio sporto žiūrovas.
Oskaras Buinickas, pamatęs D. Dirksčio įrašą, nesusilaikė: „Dominykas „bėganti kalė“ Dirkstys. Tai sugijo per mėnesį? Tai gal revanšas jau „UTMA 21“? Didesnio cirkininko nesu matęs“.
O. Buinickas taip pat piktai reagavo į Rodrigo Mineiro elgesį kovoje su Deividu Jemeljanovu. Brazilas prieš tai nešvariai elgėsi kovoje su pačiu O. Buinicku, o šeštadienį vėl grįžo prie savo „darbelių“.
„Aš nesuprantu jau nieko. Negana to, kad pergalę pavogė iš manęs, tai dabar toliau bando nešvariai žaisti ir UTMA priima viską, kaip jis nori. Tikiuosi daugiau čia jo nebus ir kad UTMA jam skirs piniginę baudą, nes antrą turnyrą iš eilės atlieka nelegalius veiksmus“, – rašė O. Buinickas.
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