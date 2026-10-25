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Dirkstys rėžė be užuolankų apie Kanišauską: „Jį iškirsčiau 10 kartų iš 10“

2026-10-25 22:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 22:27
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Šeštadienio vakarą Vilniaus arenoje finišavo kovinio sporto turnyras „UTMA 20“, kuriame su rimtomis traumomis kovojęs Ignas Pauliukevičius (8-1 UTMA) techniniu nokautu sustabdė Naglį Kanišauską (4-2 UTMA).

Dominykas Dirkstys ir Tomas Banskis | Instagram.com nuotr

Šeštadienio vakarą Vilniaus arenoje finišavo kovinio sporto turnyras „UTMA 20“, kuriame su rimtomis traumomis kovojęs Ignas Pauliukevičius (8-1 UTMA) techniniu nokautu sustabdė Naglį Kanišauską (4-2 UTMA).

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Turnyrą stebėjęs Dominykas Dirkstys, anksčiau pats kovojęs su N. Kanišausku, pabrėžė, kad jo buvusio varžovo gynyba yra didžiausia spraga. N. Kanišauskas ilgą laiką labiau garsėjo pasiekimais MMA narve, bet pastaruoju metu dažniausiai kaunasi kikbokse.

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„Realiai Naglio gynyba, atėjusi iš MMA, yra tuščia kikbokse. Aš jums iš karto sakiau ir žinojau, kad jį „nujungsiu“, nes jo gynyboje yra per daug skylių. Jį „išjungs“ kiekvienas geresnis smūgiuotojas. Jis ten kažką šnekėjo apie revanšą – aš jį „iškirsčiau“ 10 kartų iš 10“, – teigė D. Dirkstys.

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Kitoje kovoje pirmą karjeros UTMA pralaimėjimą patyrė 18-metis Tomas Banskis (5-1 UTMA), po atkaklaus mūšio teisėjų sprendimu nusileidęs favoritui iš Turkijos Isai Gočmenui (4-1 UTMA).

D. Dirkstys buvusį komandos draugą paragino nenuleisti galvos: „Tomukai, galvą aukštyn, brolau. Didžiausios kovos dar prieš akis, o šio vakaro pamokos jose dar pravers. Siunčiu meilės ir stiprybės. Spaudžiu ranką ir didžiuojuosi tavimi. Dievo planas“.

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