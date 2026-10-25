UTMA kovotoja pasidalino vaizdu iš ligoninės: „Noriu atsiprašyti“

Buvo paskelbta, kad neįvyks Alinos Martyniuk (2-0 UTMA) ir Ayos Boutafalos (0-0 UTMA) kova. A. Boutafala turėjo problemų mesdama svorį ir nepasiekė reikiamos svorio ribos, tačiau kovoti vis tiek buvo sutarta. Visgi, prieš pat žengiant į ringą A. Boutafalos sveikata pablogėjo, todėl kova buvo atšaukta. Tai turėjo būti pirma antrosios turnyro dalies kova.
A. Martyniuk po šios žinios apgailestavo, kad jos kova neįvyko ir sakė net negavusi tikslios informacijos, kodėl, likus 10 min. iki kovos, varžovė atsisakė žengti į ringą.
Po kiek laiko pati A. Boutafala patalpino nuotrauką iš ligoninės: „Kartais viskas klostosi ne taip, kaip būni suplanavusi. Sveikata visada yra prioritetas. Noriu atsiprašyti varžovės už tai, kas nutiko. Ringe dar susitiksime. Kova bus perkelta į vėlesnį laikotarpį“.
Vėliau A. Boutafala dar pažymėjo, kad į ringą norėtų grįžti po kelių mėnesių.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.