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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

UTMA kovotoja pasidalino vaizdu iš ligoninės: „Noriu atsiprašyti“

2026-10-25 22:36 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 22:36
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Vilniuje vykusio „UTMA 20“ turnyro metu iš programos netikėtai teko išbraukti vieną kovą.

Aya Boutafala | Instagram.com nuotr

Vilniuje vykusio „UTMA 20“ turnyro metu iš programos netikėtai teko išbraukti vieną kovą.

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Buvo paskelbta, kad neįvyks Alinos Martyniuk (2-0 UTMA) ir Ayos Boutafalos (0-0 UTMA) kova. A. Boutafala turėjo problemų mesdama svorį ir nepasiekė reikiamos svorio ribos, tačiau kovoti vis tiek buvo sutarta. Visgi, prieš pat žengiant į ringą A. Boutafalos sveikata pablogėjo, todėl kova buvo atšaukta. Tai turėjo būti pirma antrosios turnyro dalies kova.

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A. Martyniuk po šios žinios apgailestavo, kad jos kova neįvyko ir sakė net negavusi tikslios informacijos, kodėl, likus 10 min. iki kovos, varžovė atsisakė žengti į ringą.

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Po kiek laiko pati A. Boutafala patalpino nuotrauką iš ligoninės: „Kartais viskas klostosi ne taip, kaip būni suplanavusi. Sveikata visada yra prioritetas. Noriu atsiprašyti varžovės už tai, kas nutiko. Ringe dar susitiksime. Kova bus perkelta į vėlesnį laikotarpį“.

Vėliau A. Boutafala dar pažymėjo, kad į ringą norėtų grįžti po kelių mėnesių.

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