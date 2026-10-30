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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Molinos ir „Goat Mido“ akistatą Malagoje teko stabdyti dėl žiūrovų muštynių

2026-10-30 16:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 16:26
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Ispanijos bokso žvaigždė Samuelis Molina (35-4-1, 17 nokautų) Malagoje vykusioje akistatoje nokautavo iki tol profesionalų ringe nepralaimėjusį alžyrietį Mohammedą Sahnouną (10-1, 8 nokautai), geriau žinomą pravarde „Goat Mido“. Ši akistata sulaukė didžiulio susidomėjimo – susirinko visi 10 tūkst. žiūrovų. S. Molina apgynė WBC tarptautinį „sidabrinį“ pusvidutinio svorio kategorijos diržą. 

Miguel Fernandez nuotr. ir „Stop“ kadras | Organizatorių nuotr.

Ispanijos bokso žvaigždė Samuelis Molina (35-4-1, 17 nokautų) Malagoje vykusioje akistatoje nokautavo iki tol profesionalų ringe nepralaimėjusį alžyrietį Mohammedą Sahnouną (10-1, 8 nokautai), geriau žinomą pravarde „Goat Mido“. Ši akistata sulaukė didžiulio susidomėjimo – susirinko visi 10 tūkst. žiūrovų. S. Molina apgynė WBC tarptautinį „sidabrinį“ pusvidutinio svorio kategorijos diržą. 

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Labiau patyręs S. Molina nuo pat pradžių stengėsi spausti varžovą ir ieškojo progų suduoti galingus smūgius. Tuo metu M. Sahnounas naudojosi savo priekinės rankos smūgiais ir judėjo po visą ringą, mėgindamas išvengti varžovo atakų.

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Trečiajame raunde S. Molina patyrė dešiniojo skruostikaulio prakirtimą, iš kurio kraujas tekėjo iki pat kovos pabaigos. Ketvirtajame raunde pradėjo kraujuoti ir jo nosis, tačiau ispanas toliau sėkmingai atakavo. Septintąjį raundą jis baigė itin galingai – nuo pirmojo nokdauno M. Sahnouną išgelbėjo tik gongas.

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Po septintojo raundo dvikova buvo sustabdyta maždaug 15 minučių. Prie ringo įsiplieskė žiūrovų muštynės, per kurias buvo mėtomos kėdės, o dalis susirinkusiųjų, mėgindami išvengti konflikto, spruko į koridorius. Galiausiai įsikišo policijos pareigūnai. Pašalinus incidento dalyvius, kova buvo pratęsta.

Iki šio epizodo dvikova pateisino jai skirtą dėmesį, tačiau ilga pertrauka leido abiem boksininkams atsigauti ir kiek prislopino arenoje tvyrojusią atmosferą.

Nepaisant to, devintajame raunde S. Molina pirmą kartą privertė varžovą atsitraukti prie virvių. Dešimtajame ispanas tris kartus pasiuntė M. Sahnouną į nokdauną, kol galiausiai kova buvo nutraukta. Iš M. Sahnouno dar buvo atimtas taškas už išmestą dantų apsaugą.

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Prieš kovą netrūko įtampos – abu boksininkai neslėpė tarpusavio antipatijos. Po nokauto S. Molina pademonstravo, kaip simboliškai užkasa varžovą įsivaizduojamu kastuvu, tačiau netrukus abu kovotojai apsikabino.

S. Molina pernai Kaune UTMA turnyre pralaimėjo prieš Egidijų Kavaliauską. Nuo to laiko ispanas spėjo iškovoti 3 pergales paeiliui, o apie galimybę kautis su juo užsiminė net Eimantas Stanionis.

„Ar aš noriu kovoti? Noriu kovoti su visais. Noriu su E. Kavaliausku kovoti, galbūt su Samueliu Molina, kuris jau žinomas Lietuvos sirgaliams. Noriu tik didelių kovų“, – prieš porą mėnesių sakė E. Stanionis.

S. Molina šiuo metu yra 7-as WBC reitinge.

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