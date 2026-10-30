UFC legenda pirmą kartą atvirai prabilo apie bandymą nužudyti įtariamą sūnaus skriaudiką

2022 metų vasario 28-ąją MMA pasaulį sukrėtė žinia apie C. Velasquezo areštą. Buvęs UFC čempionas Kalifornijoje persekiojo automobilį, kuriame buvo Harry Goularte'as – vyras, įtariamas seksualiai išnaudojęs kovotojo sūnų. Per gaudynes C. Velasquezas šaudė į transporto priemonę ir sužeidė įtariamojo patėvį.
2024 metų rugpjūtį C. Velasquezas pripažino savo kaltę dėl dalies jam pateiktų kaltinimų, tarp jų – pasikėsinimo nužudyti. Jam buvo skirta penkerių metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau 2026-ųjų vasarį kovotojas buvo paleistas lygtinai, įskaičius anksčiau kalėjime ir namų arešte praleistą laiką. Pokalbyje su „Shawn Ryan Show“ 44-erių amerikietis sugrįžo prie skaudžių įvykių pradžios. Pasak jo, vieną vakarą paguldęs sūnų miegoti išgirdo apie tai, kas neva vyko vaiko lankytame darželyje.
„Uždaviau jam klausimų, kas nutiko. Jis papasakojo. Paklausiau, kiek laiko tai tęsiasi, ir jis atsakė, kad jau kurį laiką. Padarėme tai, ką turėjome padaryti – pateikėme pranešimą ir kreipėmės į institucijas“, – pasakojo C. Velasquezas.
Kovotojas teigė sužinojęs, kad įtariamojo H. Goularte'o sūnus taip pat lankėsi tame darželyje. Pasak C. Velasquezo, jo vaikas užsiminė, kad galėjo būti nukentėjusių ir daugiau vaikų. Vyras buvo sulaikytas, tačiau netrukus paleistas – anot kovotojo, be elektroninės stebėjimo priemonės. C. Velasquezas taip pat pasakojo, kaip sunku buvo matyti sūnaus išgyvenimus po to, kai šis prabilo apie patirtą prievartą. Jis įtarė, kad apie įtariamojo elgesį galėjo žinoti ir darželį valdę žmonės, tačiau nieko nedarė.
Pasak C. Velasquezo, prieš pradėdamas persekioti automobilį jis dar bandė ieškoti dvasinio atsakymo, tačiau galiausiai nusprendė veikti.
„Pamačiau juos ir vėl kalbėjausi su Dievu. Paklausiau: „Tu juos pastatei priešais mane. Ką dabar darysiu?“ Atsakiau, kad Dievas žino, ką ketinu daryti, todėl tegul pats nulemia, kuo visa tai baigsis. Sekiau paskui juos, kol jie nuvažiavo pasiimti Harry, ir tuomet palūžau. Praradau norą gyventi. Man nerūpėjo, ar mirsiu, man niekas neberūpėjo. Tą akimirką buvau visiškai kitoje būsenoje. Nebemąsčiau taip, kaip žmogus, gyvenantis įprastą gyvenimą. Todėl padariau tai, ką padariau“, – kalbėjo C. Velasquezas.
Gaudynės tęsėsi maždaug 11 mylių. Kovotojas šaudė į persekiojamą automobilį. Kulka sužeidė H. Goularte'o patėvį į ranką. C. Velasquezas pripažino, kad per incidentą galėjo nukentėti ir visiškai su įvykiais nesusiję žmonės.
„Automobilis buvo suvarpytas kulkų. Vienu metu dėl eismo teko sustoti prie policijos pareigūnų, todėl galėjo nukentėti ir nekalti žmonės. Stengiausi į juos nepataikyti, bet tuo metu nebuvau savimi. Suprantu, kad galėjau sužeisti daugybę žmonių, kurie neturėjo nieko bendra su šia situacija. Tą vakarą atsidūriau kalėjime“, – pasakojo amerikietis.
C. Velasquezas taip pat prisiminė devynis mėnesius, praleistus vienutėje. Nors tokia patirtis daugeliui būtų itin sunki, kovotojas tikino ją vertinantis kaip svarbią savo gyvenimo dalį. Anot jo, izoliacija padėjo geriau pažinti save ir pakeitė požiūrį į gyvenimą.
„Devynis mėnesius praleidau vienutėje, tačiau žinojau, kad tai yra mano kelio dalis. Nesijaučiau palūžęs, neišprotėjau. Žinojau, kad esu saugomas. Supratau, kad visa tai vyksta dėl kažko didesnio, nors nežinojau, dėl ko būtent. Kada dar gyvenime turėtum galimybę patirti tikrą vienatvę, jei nesi vienuolis? Turėjau tik keturias sienas ir mažą kambarį. Didžiąją dienos dalį praleisdavau ten, todėl turėjau išmokti tapti geriausiu savo draugu. Ir man tai pavyko“, – kalbėjo C. Velasquezas.
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