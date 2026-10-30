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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC kovotojas su kūjo ir pjautuvo tatuiruote tapo Manto Kondratavičiaus varžovu

2026-10-30 21:59 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 21:59
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27-erių Mantas Kondratavičius (9-1) sužinojo kitą varžovą UFC – lietuvio laukia amerikietis, kuris pastaruoju metu išgyvena prastą atkarpą.

Andre Petroski | Instagram.com nuotr

27-erių Mantas Kondratavičius (9-1) sužinojo kitą varžovą UFC – lietuvio laukia amerikietis, kuris pastaruoju metu išgyvena prastą atkarpą.

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Lapkričio 7-ąją Las Vegase M. Kondratavičius susikaus su 33-ejų Andre Petroski (13-6). Amerikietis į artėjančią akistatą atvyks po trijų pralaimėjimų iš eilės, o lietuvis sieks pratęsti savo keturių pergalių seriją. M. Kondratavičius turi fizinį pranašumą – yra penkiais centimetrais aukštesnis už varžovą (188 ir 183 cm), o jo rankų ilgis taip pat didesnis (192 ir 185 cm).

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A. Petroski turėjo kautis spalio 31 d. su Azamatu Bekojevu, bet ši kova buvo atšaukta. Tuo tarpu M. Kondratavičius lapkričio 7 d. ruošėsi kautis su Wesu Schultzu. Visgi, vietoje šio varžovo lietuviui buvo paskirtas A. Petroski.

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Ši kova atidarys pagrindinę vakaro programą ir prasidės apie lapkričio 8 d. 3 val. nakties Lietuvos laiku. Kovą tiesiogiai parodys „Go3“ televizija.

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M. Kondratavičius UFC debiutavo šių metų kovą Londone. Tuomet jis po trijų raundų vienbalsiu teisėjų sprendimu įveikė Antonio Trocoli. Prieš patekdamas į UFC lietuvis 2025 metais „Dana White's Contender Series“ turnyre nokautavo Dani Barbirą ir taip užsitikrino kontraktą su organizacija.

A. Petroski UFC organizacijoje kovoja nuo 2021 metų. Jis yra liūdnai pagarsėjęs tatuiruote ant kairiojo šono, kuri vaizduoja kūjo ir pjautuvo simboliką.

„Mano prosenelis buvo kilęs iš Sovietų Sąjungos. Šis simbolis man neturi jokios politinės reikšmės. Žinau, kad kai kurie žmonės jautriai reaguoja į šį simbolį, bet tai tiesiog yra duoklė mano šaknims. Aš ne komunistas, netikiu komunizmo idėjomis ir manau, kad JAV yra geriausia valstybė pasaulyje“, – aiškino A. Petroski.

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